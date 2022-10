La terapia que acelera la regeneración del tejido óseo, con Clínica Azorín Emprendedores de Hoy

viernes, 7 de octubre de 2022, 08:00 h (CET)

En el cuerpo humano, hay ciertos huesos que son propensos a sufrir un edema óseo. Esta inflamación se presenta como un dolor intenso en la zona y limita el movimiento, de ahí que existan nuevos tratamientos que aceleran la regeneración del tejido.

En Albacete, la Clínica Azorín trabaja los procesos antiinflamatorios más actualizados del mercado para la recuperación de este tipo de lesiones.

Todo lo que hay que saber acerca del edema óseo Al generar presión, sobrecarga deportiva o movimientos repetitivos, algunas zonas del cuerpo se arriesgan a padecer un edema óseo. Este es un exceso de líquido que inflama la médula del hueso como una respuesta ante un traumatismo o una acción mal ejecutada. En este sentido, el interior del hueso tiene células sanguíneas que al presentar una carga de energía se establecen en la herida, lo que se conoce como acumulación del líquido inflamatorio. Se puede originar por alguna lesión degenerativa, osteoporosis transitoria, infecciones, contusiones y lesiones de cartílago. Si bien los huesos tienen esta misma composición, hay estructuras que son más propensas que el resto, entre las cuales resalta la rodilla, tobillo, los hombros y muñecas, así como la tibia, la cadera y el pie.

Procedimiento profesional que reduce el tiempo de tratamiento Uno de los resultados de sufrir un edema óseo es que no se puede presionar la extremidad; por ejemplo, cuando el problema es en la rodilla, la persona no puede caminar porque siente un dolor intenso que solo se alivia cuando reposa.

Para este problema, el tratamiento MBST ha revolucionado el proceso de recuperación para ofrecer mejores resultados en menos tiempo. Este sistema utiliza campos magnéticos que transfieren la energía a las células dañadas, lo que desarrolla la recuperación de la estructura ósea. También tiene cualidades analgésicas que se encargan de aliviar el dolor, disminuir la inflamación y aumentar la funcionalidad de la articulación. Esto evita largos periodos de terapia, los cuales suelen durar de entre 9 a 12 meses enteros. Asimismo, al disponer del sistema no invasivo, se previenen las intervenciones quirúrgicas.

Cabe destacar que MBST es un proceso innovador, pero al igual que cualquier otro tratamiento, requiere reposo para conseguir una mejora absoluta, por lo que si no se realiza el descanso adecuado, la lesión puede empeorar y presentar un dolor aún más intenso.

En la Clínica Azorín ejecutan este sistema para reducir el edema óseo. Cuentan con una página web en la que detallan especificaciones del proceso y contacto directo en la provincia de Albacete.



