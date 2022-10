Las consecuencias de la tarifa de gas con la reducción del IVA en octubre, por Tarífalo Emprendedores de Hoy

viernes, 7 de octubre de 2022, 08:00 h (CET)

La tarifa de gas ha experimentado, junto con la energía eléctrica, un fuerte incremento de sus precios para uso residencial e industrial.

El comparador especializado Tarífalo argumenta que son sectores energéticos complejos con mucha inestabilidad en sus fases de logística, transporte y comercialización. El conflicto entre Rusia y Ucrania ha empeorado el panorama.

De los 10,25 euros por centímetro cúbico que pagaban en promedio los españoles en 2020 saltaron a los 47,31 en 2021. Este año, el panorama no ha sido mejor y amenaza con complicarse, ya que las autoridades están advirtiendo sobre un déficit en las reservas.

Compensar la alta tarifa de gas con la reducción del IVA Para intentar paliar el vertiginoso aumento en la tarifa de gas el Gobierno Español anunció que a partir de octubre reducirá su alícuota del IVA. La medida contempla la disminución del impuesto del 25 % al 5 % entre octubre y diciembre, sin descartar que se pueda extender más tiempo.

Con esta drástica reducción se equipara al IVA que se le establece a la electricidad y es el porcentaje mínimo que exige la Unión Europea. La decisión, no solo busca darle un respiro a los bolsillos de los usuarios en invierno, sino minimizar las repercusiones sobre las tarifas eléctricas.

La subida en el precio del gas ha tenido un peso importante en el precio de la electricidad. España está usando más que nunca el recurso gasífero para generar energía eléctrica, que este verano ha tenido el precio más alto de la historia. Las constantes subidas en estas fuentes energéticas han tenido un peso cada vez más pronunciado sobre los presupuestos de casas y negocios, confirma Tarífalo.

La incidencia de la reducción del IVA La reducción del IVA a partir de octubre tendrá una incidencia importante sobre los próximos aumentos previstos en la tarifa de gas natural. El impacto se ha estimado en un 9 % para los clientes del mercado regulado. Este mercado está a punto de experimentar un incremento promedio del 5 % como resultado del cálculo trimestral que determina los precios.

El comparador de precios Tarífalo sostiene que, de cara a lo que viene en las próximas semanas, ahora es más importante que nunca tomar decisiones. Estas están relacionadas con revisar y usar los comparadores para encontrar los proveedores de gas más convenientes del mercado. No todas las compañías son iguales y los tipos de contratos tampoco.

Asimismo, aconsejan revisar los hábitos de consumo y afinar prácticas para el ahorro de este recurso, tanto en el hogar como en la empresa. Revisar los equipos de calderas, radiadores y planificar su uso redundará en un mayor racionamiento del recurso. También es conveniente el uso de termostatos y analizar el grado de eficiencia energética de la casa, en función de sus materiales y diseño.



