Estrategias de redes sociales para atraer a nuevos clientes, de la mano de Otternative Marketing

Tener una fuerte presencia en redes sociales permite ayudar en los esfuerzos por mejorar el SEO, haciendo que los usuarios accedan directamente al sitio web mediante un enlace y así generar tráfico orgánico en la página.

Las agencias de marketing digital como Otternative Marketing ofrecen estrategia redes sociales creativas para generar presencia en redes según la necesidad de cada cliente.

¿Cómo crear una estrategia exitosa en las redes sociales? Para generar una buena estrategia en redes sociales, lo primero que se debe hacer es plantear objetivos específicos, ya que todos los pasos a seguir dependerán de las metas y métricas que se quieran alcanzar. Lo que importa a la hora de establecer dichos objetivos es poder detectar un elemento diferenciador que pueda atraer a nuevos clientes.

Otro factor clave es conocer a la audiencia a la que se dirige el contenido. Esto no solo va a permitir generar un contenido de calidad acorde a los seguidores del perfil, sino que además va a determinar el segmento de público al que ese contenido está dirigido.

Aunque no sea un factor que influya directamente en el posicionamiento en buscadores, expertas agencias de marketing recomiendan utilizar las cuentas para empresas en Twitter, Instagram, Facebook o LinkedIn ayuda a mejorar el alcance de la marca y, además, funciona como estrategia de optimización de enlaces salientes y entrantes.

¿Cómo encontrar nuevos clientes? Una vez definidos tanto los objetivos como el público objetivo, con ayuda de agencias de marketing se pueden desarrollar estrategias que generen mayor interacción con los usuarios. Por ejemplo, se puede presentar el contenido en formatos audiovisuales nuevos, como los vídeos de corta duración o de 360º, cuyas posibilidades aportan una fuerte impronta visual.

Otra posibilidad es hacer una promoción cruzada, que consiste en centrar los resultados en una plataforma específica, que servirá para crear el contenido de base, para luego replicarlo en otras redes. Esto no significa que se vaya a compartir el mismo mensaje en todas las plataformas, sino que se debe adaptar el mensaje para que contribuya a la conversación de cada red específica.

También se pueden utilizar herramientas que detectan audiencias similares, una gran aliada para localizar nuevos clientes potenciales. Esta función se basa en las características de la audiencia objetiva para encontrar nuevos usuarios e integrarlos al canal de ventas, y así mejorar el rendimiento de los anuncios.

Para medir el rendimiento de las estrategias de marketing que se están aplicando es necesario hacer un balance mensual y comprobar si los resultados obtenidos han sido acordes a los objetivos planteados previamente. El éxito de estas estrategias no es inmediato, pero pueden dar sus frutos a largo plazo. La agencia de marketing Otternative Marketing asiste en la gestión de las social media; esto puede ser una gran opción para quienes necesiten llegar a más usuarios y potenciales clientes desde sus redes sociales.



