Xavier Boet es el encargado de dirigir y producir el último videoclip de la banda Warm Gun, titulado Keep on dancing Emprendedores de Hoy

viernes, 7 de octubre de 2022, 08:00 h (CET)

El fotógrafo y videógrafo Xavier Boet es el encargado de dirigir y producir el último videoclip de la banda emergente Warm Gun, titulado Keep on dancing.

Este nuevo sencillo se presenta como una oportunidad para Xavier de seguir explorando el lenguaje audiovisual, de la mano de proyectos musicales vanguardistas que exploran sonidos e imágenes cada vez más surreales.

Para este videoclip, Xavier Boet se inspira en las diferentes dualidades que componen el sentido de lo humano, buscando construir un ambiente onírico que le permita al espectador introducirse en las diferentes armonías de la canción, cuya temática apuesta por una confrontación interna entre dos partes de un mismo ser.

Sobre el videoclip La puesta en escena aborda un paralelo entre lo apolíneo y lo dionisíaco, acercándose a estas dos figuras, a través del contrapunto entre la luz y la oscuridad. El vídeo hace gala de la atmósfera oscura que caracteriza el acercamiento visual de la banda, pero también propone nuevas colorimetrías que aportan frescura a la imagen preestablecida de la agrupación.

En el vídeo, se propone un hilo conductor narrado por bailarinas bailando free style y cuyos movimientos hacen referencia a los aquelarres. Las imagenes de las bailarinas se contraponen con las de algunos miembros de la banda, quienes interpretan el tema Keep on dancing en varias locaciones del Convent de Pontós, ubicado en el Empordà, Girona.

Las grabaciones del videoclip inician el 9 de octubre y se espera que su lanzamiento se realice antes de finalizar el 2022. Con este sencillo, Warm Gun busca promocionar su último trabajo musical, el cual recoge los intereses de la banda por crear atmósferas a través de la música. Xavier Boet logró reconocer estos intereses y diseñó una puesta en escena que hace evidente, tanto en el montaje como en el guion, un acercamiento a una dualidad desde varias aristas. Visualmente, el videoclip se inspira en la producción cinematográfica de directores como David Lynch y de otros cineastas reconocidos.

Identidad artística y reconocimiento Con esta producción, Xavier Boet espera que la banda siga explorando sonoridades y visuales, con las cuales sea posible conformar una identidad que diferencie a la agrupación de otros proyectos musicales. El videoclip también espera consolidar un proceso creativo sobre el que su director lleva trabajando varios años y por el cual es reconocido tanto en la industria musical como audiovisual.



