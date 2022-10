El despacho de Rafael Martín Bueno, abogados especialistas en negligencias médicas

Los casos de negligencia médica representan una de las áreas más complejas en el sector jurídico. El marco legal que los regula destaca por ser bastante estricto y, en ciertos aspectos, no está del todo definido con claridad. Es por este motivo que un especialista jurídico en estas situaciones es muy importante para llevarlos ante los tribunales.

Una de las mejores alternativas en este sentido es el despacho de Rafael Martín Bueno, el cual cuenta con uno de los mejores equipos de abogados en negligencias médicas, compuesto tanto por juristas como peritos médicos, quienes brindan toda la cobertura necesaria para cada caso.

La negligencia médica y la complejidad de su marco jurídico El marco jurídico que regula los casos de negligencia médica es altamente complejo, y en ocasiones, las fronteras entre lo que se considera o no como negligencia médica pueden ser difusas. Es importante considerar que la obligación del médico no es de resultados, sino de medios. Esto quiere decir que no está obligado a garantizar en su totalidad la efectividad de cada tratamiento y sus resultados, lo cual tampoco sería razonable, pero sí está en la responsabilidad de brindar todos los medios, como profesional de la salud, para precautelar el bienestar de sus pacientes.

En ese sentido, varios pacientes pueden sentirse insatisfechos con su tratamiento, pero para plantear un caso de negligencia se debe poder probar fehacientemente una falta a esa obligación de medios, relacionada de forma causal con los resultados adversos del procedimiento.

Para conseguir ese objetivo, es fundamental contar con un despacho especializado en estos casos, como el de Rafael Martín Bueno, cuyo equipo de expertos en esta materia se encarga de realizar una valoración gratuita de cada solicitud, para estudiar su viabilidad y los requerimientos para plantear el caso en los tribunales.

Un especialista que aborda cada caso con un profundo compromiso Rafael Martín Bueno es un abogado especializado en derecho sanitario con más de 23 años de experiencia. Durante esta trayectoria, ha formado un equipo completo de profesionales de alto nivel para abordar cualquier posible situación de negligencia médica, con especial énfasis en los casos de lesiones fetales por hipoxia intraparto, que constituyen su principal especialidad.

Sus servicios destacan por su proyección hacia las máximas indemnizaciones para el afectado, y una dinámica de cobro sobre resultados, es decir, que el cliente paga solo si gana el caso. Sin embargo, lo que realmente marca la diferencia en este despacho es el profundo compromiso de Rafael Martín Bueno, quien se encarga de encabezar las gestiones, revisar los informes y asistir a todas las audiencias de los casos que acepta su oficina legal.

Esta cualidad implica que no siempre puede tomar todos los casos que llegan a su despacho, pero en los que aborda, ofrece una dedicación exclusiva y personal tan profunda, que prácticamente garantiza resultados altamente satisfactorios, con algunas de las indemnizaciones más cuantiosas en España para casos de negligencia médica.