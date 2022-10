Tendencia en flores según la Finca Prados Moros Emprendedores de Hoy

jueves, 6 de octubre de 2022, 12:16 h (CET)

A la hora de decorar una boda, las flores tienen un papel fundamental. Como elemento decorativo permiten diseñar un clima festivo, romántico, agradable y acogedor. No importa si la ceremonia es civil o religiosa, las flores para bodas siempre van a tener un rol destacable ese día.

Existen lugares emblemáticos donde no pueden faltar como la iglesia, el altar de los novios, los centros de mesa, el coche o las casas de los novios.

Las tendencias en flores para bodas según los expertos de Prados Moros La Finca Prados Moros es un lugar mágico ubicado en la zona de Guadarrama sobre la carretera M600, a pocos minutos de Madrid. Es un centro para eventos con mucha naturaleza y aire puro que sirve de escenario para todo tipo de celebraciones. Una de las que más demanda les genera son las bodas.

En este segmento, el equipo de Prados Moros ha diseñado un servicio que no solo le brinda a los novios y sus familias un sitio para celebrar. También les ayudan en todo lo relacionado con la celebración, incluyendo la recomendación o contratación de los proveedores. Por eso están pendientes de las tendencias y de cuáles son las mejores opciones para cada tipo de boda.

En cuanto a las flores dicen que las tendencias actuales resaltan los colores vivos y arreglos de aspecto natural. Prados Moros asegura que en sitios abiertos o con mucha naturaleza el estilo rústico está muy de moda. También están muy solicitados los arcos florales que se diseñan a gusto de los novios y la mesa principal de la recepción.

Guirnaldas de flores en la mesa de la ceremonia Otras tendencias muy presentes en las celebraciones de bodas son las guirnaldas de flores en la mesa de la ceremonia. Para los centros de mesas, las flores se combinan con velas, espejos, jarrones y otros elementos para crear composiciones muy originales. Los centros bajos combinados con columnas o árboles altos son igualmente muy solicitados en la actualidad.

Prados Moros menciona también el uso cada vez más frecuente de columnas de flores para bodas en la entrada del salón. Otra tendencia que está ganando muchos seguidores es el baño de flores. Consiste en sustituir el tradicional arroz por pétalos cuando la pareja se haya dado el «sí quiero».

Tras el retorno de los eventos sociales después de los rigores de la pandemia, la gente volvió con ganas de vivir experiencias memorables en sus celebraciones. Es lo que ha percibido el equipo de Prados Moros en las solicitudes que han recibido desde entonces. Aseguran que dentro de sus posibilidades, la gente no escatima esfuerzos para conmemorar un día tan especial como el de la boda y cada vez prestan más atención en la decoración floral.



