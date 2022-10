WalinkPitas lanza la nueva colección otoño/invierno Comunicae

jueves, 6 de octubre de 2022, 17:30 h (CET) La nueva colección de la marca urbana de zapatillas está formada por 5 familias: WP150, la Med, Classic, Rub y Combat El otoño ya se ha instalado y ha traído consigo la bajada de las temperaturas, el viento y las lluvias, además del cambio de armario. La llegada de esta estación da paso a llevar zapatos más abrigados, así como el aumento de las combinaciones en tonalidades más oscuras para lucir durante este periodo.

WalkinPitas, la marca urbana de zapatillas, presenta su nueva colección otoño/invierno 2022, que anima a encontrar los modelos idóneos para estos meses en los que la prioridad es cobijarse del frío y la comodidad. La propuesta otoñal viene cargada de novedades, dando lugar a multitud de opciones a la hora de combinar los looks de otoño/invierno. La forman las ya características WP150, la Med, Classic, Rub y Combat, todas tienen diseños diferentes y para toda la familia.

Sin perder el foco en la ligereza, versatilidad y comodidad, esta nueva colección incluye modelos tanto para looks más elegantes como para sport, sin olvidar el confort, la calidad y el color. Una vez más, Pitas sigue apostando por los colores y la versatilidad, incluso en invierno.

WP150: Esta familia de zapatillas se caracteriza por su calzado extremadamente ligero debido a su suela de goma Eva ultraligera. Además, algunas de ellas están fabricadas con la membrana Pitas-Tex, que mantendrá los pies secos al ser impermeable y transpirable. Con corte hidrofugado, repelen el agua y todas llevan forro por dentro, lo que las hace idóneas para soportar las bajas temperaturas. Aunque están enfocados para él, también hay zapatos para mujer y para niño, desde la talla 31 hasta la 46. Incluye los siguientes modelos: las WP150 Bota WProof, WP150 Marc, WP150 Vito, WP150 Alex, WP150 Pau, WP150 Wallabi, WP150 Hi Fur, WP150 Bota Softshell y WP150 Wallabi Softshell.

Med: Especialmente orientadas al público masculino, estas zapatillas cuentan con una gran variedad de cortes diferentes, desde estilo bota hasta el náutico. Todos los modelos están fabricados con suela de caucho y con serraje hidrofugado repelente a la lluvia. Disponibles desde la talla 40 hasta la 45, para hombre y mujer, en colores kaki, marino, marrón, negro, topo, lavanda, cereza y taupe. Las Med vienen pisando fuerte con multitud de diseños: Mylos Mid, Mylos I, Rodas Wallabi, Chelsea, Corfu I, Timber y Forest.

Classic: Con una amplia gama de colores, estas zapatillas están fabricadas con suela de goma y con forro interior, ideales para combinar con cualquier look. Se encuentran en beige, gris, lavanda, jade, negro, marrón, topo y taupe, desde el número 36 al 46. Estas Pitas de corte clásico incluyen las Hiro, para él,y las Hook, diseñadas para ella.

Rub: engloban calzado de estilos diversos, desde zapatillas hasta botas. Su corte en serraje, la suela de goma y su variedad de diseños hacen que sean la apuesta más original y cómoda para la mujer. Se encuentran disponibles en beige, gris, lavanda, taupe, hielo y con estampado leopardo, en tallas desde la 36 a la 41. Hay 4 modelos distintos: Aso, Etna, Merapi y Loa.

Se puede ver la colección en alta calidad al completo aquí.

