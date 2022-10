Schneider Electric ayuda a Landsec a crear un emblemático edificio Cero Neto en Londres Comunicae

jueves, 6 de octubre de 2022, 17:39 h (CET) The Forge es el primer edificio comercial del Reino Unido diseñado en línea con el marco de carbono cero neto del Green Building Council del Reino Unido, tanto en su construcción como en sus operaciones. Funciona con electricidad 100% renovable y 107 paneles fotovoltaicos. Ha logrado una reducción del 25% del carbono incorporado en la fase de construcción, usando técnicas innovadoras de plataforma de diseño de fabricación y montaje (P-DfMA) The Forge, el primer desarrollo comercial de Landsec con emisiones cero netas de carbono (NZC, por sus siglas en inglés), contará con soluciones inteligentes de gestión de la energía de Schneider Electric.

Landsec y Schneider Electric han colaborado estrechamente desde las primeras etapas de este desarrollo, el primero de su categoría, que terminará a finales de 2022 y que está alineado con el compromiso de Landsec de convertirse en una empresa Cero Neta y de reducir un 70% sus emisiones absolutas de carbono para 2030.

Un enfoque inteligente hacia el carbono neto cero

The Forge, un proyecto londinense ubicado en el centro cultural de Bankside, consta de dos edificios de oficinas comerciales de nueva construcción de nueve plantas cada uno, Bronze y Phosphor, que en conjunto ofrecen unos 140.000 metros cuadrados de espacio interno útil.

The Forge aspira a ser el primer complejo de oficinas comerciales construido y gestionado de acuerdo con el marco de edificios de carbono cero neto del Green Building Council del Reino Unido (UKGBC, por sus siglas en inglés). También es el primer proyecto de oficinas que se construye utilizando el enfoque de plataforma altamente sostenible de diseño para la fabricación y el montaje (P-DfMA). Schneider Electric ha contribuido a promover el proceso de construcción offsite, que incluía la producción de unidades para los controles del sistema de gestión del edificio (BMS, por sus siglas en inglés). El proyecto se beneficiará de todas las capacidades de EcoStruxure™ for Buildings de Schneider Electric para habilitar soluciones de edificios inteligentes y gestión de la energía, incluyendo:

- EcoStruxure™ Building Operation: Ofrece un mejor control para los gestores de instalaciones, optimizando las operaciones de gestión de edificios

- EcoStruxure™ Power Monitoring Expert: Diseñado para ayudar a maximizar el tiempo de funcionamiento y la eficiencia operativa, dando una visión de la salud del sistema eléctrico y el consumo de energía

- EcoStruxure™ Power Advisor y EcoStruxure™ Building Advisor: Proporciona datos relevantes e información que permite tomar acciones, mediante la monitorización constante de los sistemas y la identificación de fallos, para abordar de forma proactiva las ineficiencias de un edificio

- Productos y componentes inteligentes de baja y media tensión: Permiten la supervisión completa del uso de la energía y las actualizaciones del estado de la infraestructura en tiempo real

*El acceso a la experiencia e innovación de Schneider Electric en las primeras fases del proceso de diseño ha contribuido, sin duda, a dar apoyo a nuestras ambiciones Cero Netas para este proyecto", dijo Neil Pennell, Director de Innovación en el Diseño y Property Solutions de Landsec. "La amplitud de la solución nos permitirá mejorar la experiencia de los ocupantes, la eficiencia operacional y las credenciales de sostenibilidad de los edificios, que se adaptarán a los cambios climáticos y de uso a lo largo del tiempo minimizando el carbono. Es esencial que las nuevas construcciones sigan cumpliendo los objetivos relacionados con el clima en la fase operativa, por lo que las soluciones para edificios inteligentes de Schneider Electric son fundamentales".

"The Forge es la prueba de que los edificios Cero Netos son posibles. Landsec está creando hoy los edificios del futuro. Un elemento clave es adoptar tecnologías inteligentes y aprovechar el poder de la electricidad inteligente, limpia y digital – lo que llamamos Electricidad 4.0 - desde el principio", asegura Kas Mohammed, VP Digital Energy en Schneider Electric Reino Unido e Irlanda. "Muchas empresas se están quedando sin tiempo para llegar a los objetivos Cero Netos; espero que el trabajo realizado por Landsec proporcione una inspiración y un camino a seguir para muchos que no saben por dónde empezar."

The Forge ha sido seleccionada por Innovate UK, que forma parte de UK Research and Innovation, como proyecto demostrador de la iniciativa Transforming Construction Challenge, en reconocimiento a su diseño pionero y a sus innovadoras técnicas de construcción, que han contribuido a una reducción de alrededor del 25%, hasta la fecha, del carbono incorporado desde la fase inicial de diseño.

La tecnología de vanguardia de Schneider Electric también ayudará a los edificios a cumplir el objetivo de Diseño para el Rendimiento (DfP) de Landsec. La calificación energética en uso se deriva de una iniciativa respaldada por la industria que tiene como objetivo cerrar la brecha de rendimiento mediante el establecimiento de un método para garantizar que los nuevos complejos de oficinas cumplan con su nivel de rendimiento de diseño previsto, durante la fase operativa. El completo conjunto de cuadros de mando de EcoStruxure™ ayudará a Landsec a supervisar su progreso con respecto a su hoja de ruta NZC y a obtener su objetivo de calificación NABERS UK de 5*.

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas iWantic nombra a Cristina Galindo Team Leader del área de Perfiles de Ventas Digitales y de Software El Consorcio Passivhaus-nZeb firma un acuerdo de colaboración con la Universidad de Navarra para promover los Premios Edifica La nueva sede de Mtech consigue la primera microgrid aislable industrial de España, con soluciones de Schneider Electric Schneider Electric ayuda a Landsec a crear un emblemático edificio Cero Neto en Londres WalinkPitas lanza la nueva colección otoño/invierno