FUJIFILM lanza SCALE EYE, una función de escala virtual en tiempo real para ayudar a los endoscopistas a estimar el tamaño de las lesiones en el colon

jueves, 6 de octubre de 2022, 16:15 h (CET) FUJIFILM Europe GmbH ha lanzado el nuevo software EW10-VM01 para la función de escala virtual en tiempo real SCALE EYE¹ ("SCALE EYE"), diseñado para ayudar a los endoscopistas a estimar el tamaño de las lesiones en el colon. SCALE EYE es la última tecnología lanzada como parte de la plataforma ELUXEO Ultra, que ofrece un paquete completo para los endoscopistas Los endoscopistas se enfrentan a una mayor demanda debido a la creciente incidencia del cáncer colorrectal en toda Europa. El cáncer colorrectal representó el 12,7% de todos los nuevos diagnósticos de cáncer en Europa en 2020, lo que lo convierte en el segundo cáncer más frecuente.2 Se ha demostrado que la detección y el diagnóstico tempranos del cáncer y de las lesiones precancerosas reducen significativamente la complejidad del tratamiento y mejoran los resultados de los pacientes. 3

A la hora de decidir una intervención terapéutica en el colon, como la resección y el descarte, la REM y la DES, el tamaño de la lesión se considera uno de los factores importantes.4 Sin embargo, no siempre es sencillo estimar el tamaño de la lesión en el campo de visión endoscópico.

Fujifilm ha desarrollado SCALE EYE, una función diseñada para ayudar a los endoscopistas a estimar el tamaño de las lesiones en el colon. Con solo pulsar un botón del endoscopio, SCALE EYE se activa para ayudar al endoscopista a determinar el tamaño de la lesión dentro del campo de visión endoscópico.

Cómo funciona SCALE EYE

El sistema SCALE EYE incluye el nuevo endoscopio EC-760S-A/M, L, que está equipado con un láser de clase 1. El punto láser es visible dentro de la imagen endoscópica. La posición del punto láser cambia en relación con la distancia entre la punta del endoscopio y el objeto. En función de esta posición del punto láser, el tamaño del intervalo de la escala se ajusta automáticamente.

Interfaz de usuario

El tamaño de la escala se puede seleccionar entre 5 mm, 10 mm y 20 mm, y la activación y la desactivación de la función se pueden manejar simplemente pulsando un botón del endoscopio.

La escala virtual se muestra en el mismo monitor endoscópico en tiempo real y no requiere un monitor separado.

El software para SCALE EYE (EW10-VM01) puede instalarse como una extensión del módulo, en combinación con la solución de inteligencia artificial CAD EYE5 que dispone de módulos de Detección y caracterización de lesiones.

Saskia Papa, Directora de Producto de FUJIFILM Europe GmbH, dijo:

"SCALE EYE es otro salto tecnológico en la lucha contra el cáncer colorrectal al abordar los retos a los que se enfrentan los colonoscopistas. Es de sobra conocido que, si bien la detección y la caracterización precisa de las lesiones repercute en la aparición de cánceres de intervalo, la medición precisa de las lesiones es vital no sólo para asignar intervalos de vigilancia adecuados, sino también para determinar el procedimiento terapéutico más apropiado. Con SCALE EYE, tenemos una oportunidad real de ayudar a los médicos a mejorar la calidad de la colonoscopia, desde el cribado hasta el tratamiento y, en última instancia, a mejorar la vida de los pacientes".

Acerca de Fujifilm en Europa

Fujifilm cuenta con más de 50 empresas del grupo y sucursales en Europa y emplea a más de 6.000 personas dedicadas a la I+D, la fabricación, las ventas y el servicio, con FUJIFILM Europe GmbH, situada en Ratingen, Alemania, como sede estratégica para la región. En toda Europa, las entidades de Fujifilm prestan servicio a una serie de industrias que incluyen la tecnología médica, los productos biofarmacéuticos, los materiales electrónicos, los productos industriales, los productos químicos, los sistemas gráficos, los dispositivos ópticos, el almacenamiento de datos y todos los aspectos de la fotografía. En los últimos 20 años, la empresa se ha centrado más intensamente en la atención sanitaria, desde el diagnóstico hasta la prevención y el tratamiento. En la actualidad, Fujifilm en Europa ofrece todo el espectro de la atención al paciente, además de la investigación, el desarrollo y la fabricación de terapias avanzadas, terapias génicas y vacunas, así como el suministro de medios de cultivo celular y soluciones de medicina regenerativa.

Para más información, visite: fujifilm.com

Acerca de ELUXEO Ultra

El sistema Eluxeo Ultra de Fujifilm es una de las primeras plataformas de endoscopia que detecta y caracteriza las lesiones en tiempo real. Mejora el actual sistema ELUXEO de Fujifilm incorporando SCALE EYE, una función de escala virtual en tiempo real diseñada para ayudar a los endoscopistas a estimar el tamaño de las lesiones en el colon, y ColoAssist PRO, su sistema de visualización del endoscopio en tiempo real para ofrecer un paquete completo a los endoscopistas. Estas son las últimas incorporaciones a la familia de tecnologías de endoscopia ELUXEO Ultra, que siguen al lanzamiento de CAD EYE, una función de detección y caracterización de pólipos de colon que utiliza tecnología de IA. La plataforma ELUXEO Ultra dará cabida a una serie de herramientas y tecnologías futuras a medida que evolucionen, por lo que el mejor sistema de endoscopia de Fujifilm para los pacientes de hoy, seguirá siéndolo mañana.

1 SCALE EYE es una función de la marca Fujifilm para apoyar la estimación del tamaño mediante una escala virtual. Para habilitar SCALE EYE, los colonoscopios EC-760S-A/M y EC-760S-A/L que están equipados con un láser rojo se utilizan en combinación con el "Programa de apoyo a la endoscopia EW10-VM01".

2 Carga del cáncer colorrectal en la UE-27, Comisión Europea. 2021. https://ecis.jrc.ec.europa.eu/pdf/Colorectal_cancer_factsheet-Mar_2021.pdf

3 Día Mundial del Cáncer 2019: Énfasis en la detección temprana. 2019. https://ascopost.com/News/59711

4 Polipectomía colorrectal y resección endoscópica de la mucosa (REM): Guía clínica de la Sociedad Europea de Endoscopia Gastrointestinal (ESGE). 2017. https://www.esge.com/assets/downloads/pdfs/guidelines/2017_s_0043_102569.pdf

5 CAD EYE es una función de la marca Fujifilm para ayudar al diagnóstico asistido por ordenador (CAD) en endoscopia. La función fue diseñada con Deep Learning, que es una forma de tecnología de Inteligencia Artificial, y no cambia automáticamente el rendimiento o la precisión del sistema una vez instalada. CAD EYE puede utilizarse instalando "Endoscopy Support Program EW10-EC02" en la unidad de expansión EX-1.

