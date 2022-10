Médico especialista maxilofacial en Antequera Emprendedores de Hoy

Actualmente, existe una gran variedad de tratamientos dentales con un alto nivel de dificultad que exige un mayor grado de especialización, sobre todo en el campo de la cirugía dental.

Para esos casos, la figura de un médico especialista maxilofacial en Antequera es trascendental, ya que este profesional tiene la facultad de llevar a cabo intervenciones que requieren precisión y un total conocimiento de la zona bucodental.

Entre los centros especializados en los que se encuentran profesionales que prestan este servicio se encuentra Corporación Dental, que cuenta con una clínica dental en Antequera con aparatología de vanguardia y dentistas de dilatada trayectoria que la consolidan como la clínica de referencia en Especialidad Maxilofacial en Antequera.

¿Qué hace un médico maxilofacial? Existen patologías que afectan la cavidad bucal que no pueden ser tratadas de forma exclusiva por un dentista general. En muchos casos es indispensable la presencia de un médico o cirujano maxilofacial que implemente procedimientos que tienen como finalidad prevenir, estudiar, diagnosticar, tratar y rehabilitar enfermedades que alteran la salud de la boca, la mandíbula, e incluso la cara y la zona cráneo facial.

La clínica dental en Antequera de Corporación Dental cuenta con esta especialidad y dispone de un equipo de profesionales en cirugía maxilofacial que llevan a cabo procedimientos orientados a corregir diversos problemas que suponen un reto por su complejidad y dificultad. Entre estos se encuentra la reconstrucción de las fracturas de la cara provocadas por traumatismos y la corrección de deformidades craneofaciales ligadas a aumentos verticales y horizontales del maxilar y la mandíbula.

Además, los médicos maxilofaciales de este centro realizan intervenciones ligadas a la extracción de muelas del juicio, colocación de implantes dentales y extirpación de quistes y tumores en el interior de los huesos mandibulares. Asimismo, llevan a cabo procedimientos para extraer los dientes desarrollados que no han emergido del hueso mandibular y diversas cirugías enfocadas en tratar la inflamación e infección localizadas en las piezas dentales.

¿En qué casos se requiere acudir a un médico maxilofacial? De acuerdo a los expertos, es conveniente acudir a un profesional en cirugía maxilofacial cuando la salud de la cavidad bucal esté comprometida y no se pueda solucionar en primera instancia por un dentista general. En algunos casos, su presencia es requerida porque las patologías dentales han afectado la zona mandibular y dificultan el masticado y el habla.

En la clínica dental en Antequera de Corporación Dental presta sus servicios Daniel Pinos Galindo, experto en cirugía maxilofacial e implantología, que junto a un equipo de dentistas en Antequera implementa tratamientos de vanguardia enfocados en la total satisfacción de sus pacientes. Por ello, la clínica dispone de citas que pueden ser reservadas desde su sitio web al rellenar un corto formulario.

Los servicios de un cirujano maxilofacial son requeridos cuando hay problemas de traumatología facial, labio leporino, paladar hendido y articulación temporomandibular. Asimismo, los profesionales de esta especialidad están capacitados para tratar quistes en los maxilares y llevar a cabo cirugía de implantes y cirugía oral.



