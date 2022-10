Senolytic Platinum frena el envejecimiento Emprendedores de Hoy

La acumulación de células alteradas o envejecidas en el organismo humano, también llamadas senescentes, es un factor relacionado con algunas enfermedades vinculadas al envejecimiento, como la artrosis, las cataratas o la resistencia a la insulina, entre otras.

Para contrarrestar el efecto que tienen en el cuerpo, los especialistas recomiendan realizar deporte con frecuencia y mantener un estilo de vida saludable. También es aconsejable tomar un senolítico natural.

Por este último motivo, la empresa Comdiet Roig Laboratorios elabora Senolytic Platinum, un compuesto que tiene por objetivo potenciar la salud eliminando a las células envejecidas y favoreciendo la generación de tejido joven.

Atacar la senescencia celular con Senolytic Platinum Las células senescentes continúan activas metabólicamente y presentan componentes inflamatorios que causan el envejecimiento. Además, favorecen el deterioro de otras células más jóvenes, por lo que resulta vital eliminarlas y frenar su progresión. A su vez, los senolíticos como Senolytic Platinum tienen un efecto diana sobre este tipo de células y fomentan su eliminación. Asimismo, está científicamente comprobado que este producto frena el envejecimiento celular y aumenta la calidad y la esperanza de vida de las personas.

En particular, Senolytic Platinum resulta ideal para quienes buscan una mejora general en su estado de salud, ya que protege a los principales órganos del cuerpo de las alteraciones celulares y refuerza la capacidad inmune del organismo. El componente principal de este senolítico es la fisetina, un flavonoide presente en distintas frutas y verduras que funciona como antioxidante, antiinflamatorio y neuroprotector.

Si bien este producto no tiene efectos adversos conocidos, no se recomienda su consumo en mujeres embarazadas o lactantes. Tampoco está indicado en pacientes que toman medicamentos anticoagulantes.

Senolytic Platinum ha sido aceptado por médicos de todo el mundo Recientemente, este producto ha sido presentado en la XX edición del Congreso de la Sociedad Española de Medicina Antienvejecimiento y Longevidad (SEMAL), realizado en la prestigiosa Clínica Planas de Barcelona.

En esta ocasión, la ponencia sobre senolíticos ha estado a cargo del Dr. Jordi Ibáñez, que cuenta con 40 años de experiencia en investigación en la Universidad de Barcelona y también ha participado en más de 35 publicaciones médicas relacionadas con la prevención del envejecimiento, la nutrición y precondicionamiento como una nueva estrategia de salud. Además, este experto es presidente de la ISCP (Sociedad Internacional de Precondicionamiento Clínico, por sus siglas en inglés).

La presentación de este producto ha sido un éxito rotundo, ya que ha recibido la aceptación y el beneplácito de profesionales médicos de distintas partes del mundo.

Gracias a Senolytic Platinum, desarrollado por Comdiet Roig Laboratorios, es posible fomentar la generación de tejidos jóvenes, eliminar las células senescentes que aceleran el proceso de envejecimiento y potenciar la salud del organismo.



