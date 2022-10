Los futbolistas apuestan por inmobiliario, derechos de imagen y startups tecnológicas en sus inversiones Comunicae

jueves, 6 de octubre de 2022, 13:43 h (CET) El bróker online destaca que ha aumentado el interés de estos profesionales por los mercados financieros. Iker Casillas, nuevo embajador de marca de XTB, tiene parte de su capital invertido en la financiación de startups de todo tipo de sectores El sector inmobiliario, las empresas relacionadas con la gestión de los derechos de imagen y la financiación en startups tecnológicas son los principales activos en los que invierten los futbolistas en nuestro país. Así se desprende, al menos, de un análisis elaborado por XTB, que añade, además, el interés en los mercados financieros, donde la inversión no ha parado de crecer impulsada por la mayor cultura financiera y el desarrollo de nuevas plataformas.

Aunque la mayor parte de los ingresos de un futbolista proceden del equipo para el que juega, existen casos más mediáticos en los que los ingresos por publicidad y los derechos de imagen pueden ser incluso superiores a su salario. "Hay quienes como Cristiano Ronaldo que venden una parte de sus derechos de imagen para que otra empresa los explote por ellos", se desprende del estudio de XTB. De hecho, en los últimos años están proliferando compañías en las que se puede invertir a través de la bolsa que se dedican a la gestión de los derechos de imagen de muchos artistas y que en un futuro cercano se espera que empiecen a integrar a deportistas de primer nivel.

Por otro lado, el sector inmobiliario es uno de los activos en los que más invierten los futbolistas. Uno de los mejores refugios en periodos de incertidumbre e inflación. "Durante la última década, las facilidades de financiación y los bajos tipos de interés que ofrecía la renta fija han arrastrado a muchos inversores conservadores a la compra de activos inmobiliarios. En los núcleos urbanos de las grandes ciudades, los precios del metro cuadrado están cerca de los máximos de 2008", se desprende del análisis de XTB.

En este sentido, y según el BCE, los precios podrían caer cerca de un 9% ante las subidas de tipos, ya que, por un lado, muchos compradores podrían posponer su decisión por el encarecimiento del crédito y, por otro otro, algunos podrían decantarse por la compra de bonos ante el incremento en la rentabilidad. "Los precios de compra podrían estabilizarse, pero no está ocurriendo lo mismo con los precios de los alquileres, que continúan disparados impulsados por una fuerte demanda. Aquí es donde ganan atractivo empresas como las Socimis, que se dedican a la compra de inmuebles para alquilar. Este tipo de empresas tiene muchas ventajas, ya que la fuerte subida del mercado ha apreciado el valor de sus inmuebles. También han aprovechado la última década para consolidar su deuda a un tipo de interés fijo, por lo que no están tan expuestas a la subida de tipos. Además, cuentan con unas tasas de ocupación superiores al 90% con unos contratos de alquiler a largo plazo y ligados a la inflación. Esto debería permitirle disfrutar de unos flujos de caja constantes para seguir atendiendo a sus compromisos de deuda y el pago del dividendo a sus accionistas", se desprende del estudio de XTB.

En este sentido, varios de los futbolistas mejores pagados del mundo están invirtiendo en grandes inmuebles. Es el caso de Cristiano Ronaldo, que se ha asociado con una cadena de hoteles y cuenta con establecimientos en grandes ciudades como Nueva York, Madrid, Lisboa y Marrakech. Destaca también el caso de Leo Messi, que recientemente compró un hotel en la zona costera de Sitges. Otro ejemplo es el de David Beckham, que está en proceso de construir un estadio de fútbol para el equipo de la MLS del que también es propietario en Miami.

La otra fórmula de inversión que más está creciendo entre los futbolistas es la financiación en startups a través de aceleradoras. El objetivo que se persigue con esta iniciativa es participar en diferentes proyectos a la vez que se ayuda a los emprendedores a desarrollar su negocio en una etapa inicial. Precisamente, el ex jugador del Real Madrid y de la Selección Española, Iker Casillas, nuevo embajador de marca del bróker online, tiene parte de su capital invertido en este tipo de activos. Concretamente, a través de la empresa SportBoost y en compañías con tecnologías muy novedosas de todo tipo de sectores, como el de la salud, el entretenimiento en casa, el metaverso o la industria del deporte.

Gasol, Casillas, Azpilicueta y Odell Beckham invierten ya en la plataforma mexicana Draftea, que permite gestionar un equipo de fútbol virtual que se basa en las actuaciones de los jugadores en la realidad. Por otro lado, Gerard Pique tiene su propia desarrolladora de videojuegos; Sergio Ramos invierte en una aplicación relacionada con el ocio interactivo y otros futbolistas más jóvenes como Thibaut Courtois, Davis De Gea o el Kun Agüero han apostado con fuerza por los deportes electrónicos impulsados por su propia afición.

Por otro lado, hay inversiones más tradicionales, como la compra llevada a cabo por Ronaldo Nazario de un equipo de fútbol de la primera división española o una bodega de vinos por parte de Andrés Iniesta. Pero también hay otras iniciativas más sostenibles, como la del portero Ter Stegen a través de una startup catalana que ofrece un servicio de suscripción mensual de bicicletas para uso personal o la de los jugadores Saul Ñiguez, Cesc Fábregas, Borja Iglesias y Sergi Roberto en una empresa española de carne vegetal.

"El problema que podría surgir para los inversores particulares que quieren invertir en estas iniciativas es que, por un lado, se requiere de inversión inicial muy alta y, por otro, está el riesgo, ya que hay muchas empresas con muy buenos planes de negocio en las incubadoras, pero son pocas las que acaban teniendo éxito. Por este motivo puede ser interesante invertir en los sectores que van a revolucionar el futuro, ya que, aunque el inversor no participe de una empresa desde su creación, podrá beneficiarse de otras muchas ya consolidadas", se explica desde el servicio de análisis de XTB, uno de los brokers online más reconocidos, seguro y competitivo del mundo y que está presente con oficina en España desde 2008.

Este tipo de inversión puede llevarse a cabo a través de ETFs de Megatendencias. "Estos ETFs los podemos ver expresados de diversas formas, como por ejemplo el envejecimiento de la población. Cada vez hay más habitantes y la esperanza de vida aumenta, por lo que es razonable pensar que las farmacéuticas, las residencias de ancianos o las empresas especializadas en ocio para personas mayores puedan tener un crecimiento sólido y sostenido", se afirma desde XTB. Y continúa: "Es muy difícil saber cuál será la nueva Facebook o Tesla, pero lo que está claro es que a medida que vayan creciendo se incluirán dentro de alguna de las Megatendencias. Podemos aprovecharlas para invertir en sectores donde se requiere un gran conocimiento, como el Blockchain, con empresas relacionadas con el metaverso y la criptografía, o la conducción autónoma, integradas por las marcas de coches y los desarrolladores de software, chips y sensores. Hay muchos más como la ciberseguridad, tratamiento del agua, sector de la salud, robótica o energías renovables".

De esta forma, un pequeño inversor puede replicar la forma en la que invierten los futbolistas a una menor escala. Para ello es necesario contar con un intermediario que permita invertir todas estas opciones y acompañe con las mejores herramientas de análisis y formación para lograr nuestros objetivos. El Bróker XTB, del que es embajador Iker Casillas, ofrece más de 5.500 activos diferentes, además de contar con una tarifa de 0% comisiones en la compra y venta de Acciones y ETFs al contado en los primeros 100.000 euros todos los meses.

