La inflación supera el 15% para los hogares más vulnerables

El último estudio de Unidema Research analiza la inflación según el nivel de renta Que la inflación es un fenómeno que no afecta a todos los hogares por igual es algo que se sabía, lo que no se sabía era cuánto. En el último informe de Unidema Research analizan, entre otras cuestiones, cómo afecta la inflación según el nivel de renta.

Y los resultados son los esperados; aquellas personas con nivel de renta más bajo (hasta 8.143€) la inflación real es del 15%, mientras que aquellas rentas por debajo de los 23.230€, la inflación real que sufren es del 13,49% . O lo que es lo mismo, para más del 60% de los españoles, la inflación supera el 13% (según datos de renta proporcionados por la Agencia Tributaria), mientras que, a medida que sube el nivel de renta, disminuye la inflación soportada.

¿Por qué sufren más la inflación las rentas más bajas?

Tal y como plasman en el estudio los investigadores de Unidema, Eduardo Blasco y Miguel Puga, "Fundamentalmente porque la estructura de gasto para elaborar el IPC es la de un "perfil tipo", es decir, supone el mismo gasto en cada bien o servicio para cada persona. El perfil tipo del INE supone un gasto del 33,8% en "Vivienda, agua, electricidad, etc." Cuando la realidad es que, cada nivel de renta tiene una distribución de gasto diferente pues, entre otras, "no gasta lo mismo en ocio y hostelería una persona de renta baja que de renta alta".

Respecto el empleo las previsiones no son optimistas

Según el estudio "al acabar el año se superarían los 3 millones de personas desempleadas", destacando las consecuencias de la guerra, las tensiones geopolíticas, el encarecimiento energético y los cambios en la política monetaria (subidas de tipos de interés).

Alerta por el aumento de impagos de deuda

En el estudio se analiza el crecimiento de los créditos al consumo que "son los primeros en ser impagados en caso de momentos de incertidumbre". Estos crecieron desde 2021 y también su morosidad, concretamente un 7%. Destacan la problemática de este tipo de créditos cuando son utilizados para cubrir necesidades de liquidez y/o de posibilidad de impago de otros créditos (refinanciación). Concretamente, el dato de morosidad de este tipo de créditos se encuentra en su punto más alto en 10 años.

Entre las conclusiones del estudio:

– España no recuperará la situación previa a la pandemia del Covid hasta pasado el año 2023.



– Los datos de PMI del sector servicios y del sector manufacturero hacen prever que España sufrirá una ralentización económica.



– La inflación actual golpea de manera más significativa a aquellos que disponen de un menor nivel de renta.



– Atendiendo al descenso tanto del precio internacional del barril de brent como de sus derivados energéticos, se espera que la inflación prosiga con su desescalada a lo largo de los próximos meses, aunque no se descarta un repunte puntual.



– El descenso en el precio de algunos bienes importantes, como la gasolina o la luz, supondrá un respiro para familias y empresas.



– El contexto económico global, marcado por las dificultades que atraviesan tanto China como Estados Unidos, pueden tener un impacto negativo para la Unión Europea.



– Si la invasión rusa en Ucrania no llega a su fin, los problemas en los precios de la energía pueden persistir en el tiempo más de lo que muchos sectores económicos se pueden permitir, debido al alto coste que supone.



– La falta de trabajadores en EEUU puede acabar impulsando los salarios al alza.



– China se enfrentará en los próximos meses a una de las situaciones más difíciles que haya visto en décadas, teniendo que paliar los efectos de la crisis inmobiliaria y de la ralentización de su economía.



– La mayoría de países de América Latina consumarán su recuperación a partir de 2023.



Link al estudio: https://unidema.com/research-estudio-coyuntura-economica-2022/