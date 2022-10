La construcción de viviendas VPO en Mijas Emprendedores de Hoy

jueves, 6 de octubre de 2022, 11:22 h (CET)

La Administración Pública de España creó las viviendas de protección oficial (VPO por sus siglas) para permitir que las personas de bajo poder adquisitivo pudieran obtener una casa digna a menor precio.

En la actualidad, estos proyectos están a cargo de las comunidades autónomas. La zona más reciente en incorporarse al plan de viviendas es el municipio de Mijas, donde la plataforma ciudadana #SoydeMijas ha incluido la construcción de viviendas VPO como parte de su compromiso electoral en el año 2023.

Los requisitos de las viviendas VPO Según datos de la última Encuesta Continua de Hogares realizada por el Instituto Nacional de Estadística, el 55 % de los jóvenes en España de 25 a 29 años aún viven con sus padres, mientras que aquellos de 30 a 34 años representan el 25,6 % de dicha situación. Esto se debe, en parte, al constante aumento de los precios de las viviendas desde el final de la Gran Recesión en 2014, alcanzando un incremento de más del 200 %.

Como solución al estancamiento del desarrollo de la población joven, las viviendas VPO ofrecen casas nuevas o usadas que suelen ofertarse a un precio por debajo de otros bienes equivalentes en el mercado. Asimismo, son propiedades que muchas veces cuentan con subvenciones del Estado.

Para que un hogar pueda ser considerado VPO debe cumplir con los requisitos que la Administración Pública estipula tanto para la vivienda, como para el propietario. En este sentido, existen algunas condiciones comunes como el sector donde está ubicada la propiedad, el tamaño de la casa o piso, el precio de la misma y los ingresos máximos del futuro propietario.

Además, existen otras obligaciones una vez se obtiene la vivienda. Por ejemplo, la persona debe usarla como domicilio principal y si se desea vender, el coste no podrá superar el precio en el que fue adquirida.

Oportunidad de viviendas VPO en Mijas Durante años, en el territorio de Mijas no se han construido viviendas VPO. No obstante, la situación con los jóvenes y familias de escasos recursos se evidencia en el municipio. Por esta razón, la agrupación de electores #SoydeMijas propone la construcción de viviendas de protección oficial para comprar y alquilar dentro de su programa electoral más reciente. Las opciones cuentan con precios accesibles desde el primer año de gobierno. Además, proponen incluir servicios complementarios como piscinas, jardines o zonas deportivas. Para optar por este beneficio es necesario cumplir más de 10 años empadronados en el municipio.

#SoydeMijas formó su plan electoral con la misión principal de fomentar los valores, la meritocracia, las oportunidades y la dignidad, así como el derecho a una vivienda digna.



