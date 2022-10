GT Radial pone sus neumáticos al límite en Portimão Comunicae

jueves, 6 de octubre de 2022, 10:46 h (CET) Algunos de los talleres de la red Center´s Auto de toda España tuvieron la oportunidad de llevar al límite los últimos neumáticos de la marca GT Radial en el gran evento Ride and Drive celebrado recientemente en Portimão, Portugal El evento, celebrado en el circuito del Autódromo Internacional do Algarve a principios de septiembre, fue realizado por Giti y contó con la asistencia del distribuidor exclusivo Tiresur. Durante el mismo, todos los representantes fueron invitados a probar los neumáticos de la firma y, en línea con el eslogan de la marca, experimentar el rendimiento.

Un Mercedes AMG A45S, un BMW M3 y un Honda Civic Type R rodaron con el neumático GT Radial SportActive 2 durante la Racetrack Experience y todos los asistentes fueron invitados a experimentar vueltas rápidas en los asientos de pasajeros junto a veteranos conductores expertos en la realización de test extremos de las conocidas instalaciones del centro de pruebas de MIRA en el Reino Unido.

Además, el neumático GT Radial FE2 iba montado en un Toyota GT86 que fue utilizado para probar las mejoras alcanzadas por el fabricante en la experiencia de conducción. Por su parte, el modelo GT Radial Savero SUV fue probado en un Mitsubishi L200, en un Volkswagen Amarok, en un BMW X1 y en X2 que se utilizaron para demostrar la experiencia Off-Road.

Daniel Gonzalez, Sales and Marketing Manager para Iberia de Giti Tire, dijo: "Después de una pausa forzada de dos años, es genial poder estar en uno de los mejores circuitos de Europa con algunos de nuestros distribuidores de GT Radial más importantes. La respuesta fue muy positiva, no solo por la conducción sino por tener acceso a todo el equipo Giti".

"Cuando los responsables de los talleres tienen la oportunidad de llevar nuestros neumáticos al límite de sus capacidades, les damos la máxima confianza para recomendarlos y adaptarlos a sus clientes. El rendimiento de nuestros neumáticos en las cuatro experiencias de conducción fue realmente fantástico".

Todos los neumáticos GT Radial están diseñados por el Centro Europeo de I+D de Giti Tire en Hanover, Alemania.

Stefan Fischer, Director Gerente de Tecnología de Producto, y Fabio Pecci-Boriani, Senior Product Manager para PCR, SUV y Light Truck de Giti Tire en Europa, realizaron una presentación detallada de los neumáticos de la firma que cubría varios temas de innovación: tecnología húmeda avanzada, tecnología de resistencia a la rodadura ultra-baja, desarrollo virtual y eco-sostenibilidad. Estos cuatro temas, permitieron ofrecer a los asistentes una visión detallada de cómo funcionará la gama GT Radial durante las próximas generaciones.

Sobre Giti Tire

Giti Tire es una de las mayores empresas de neumáticos del mundo en términos de volumen e ingresos. Con una cartera de marcas que incluye Giti, GT Radial y Runway, la empresa ofrece una gama completa de productos para Europa, incluidos turismos, SUV, furgonetas, camiones ligeros (PCR), camiones pesados y autobuses (TBR).

Giti Tire Group, con sede en Singapur, opera en la industria de los neumáticos desde hace más de 70 años y ahora sirve a los principales fabricantes de vehículos de equipo original, distribuidores, minoristas, consumidores, equipos de automovilismo y flotas de camiones y autobuses en más de 130 países en todo el mundo.

Las instalaciones europeas de investigación y desarrollo de última generación de Giti Tire están ubicadas en Hannover, Alemania, y en las renombradas instalaciones de MIRA en el Reino Unido. Ambas trabajan en conjunto con otros centros de investigación y desarrollo globales en China, Indonesia y Estados Unidos. La compañía tiene seis plantas de fabricación en tres países.

Giti Tire está fuertemente enfocada en la producción verde y en tareas de responsabilidad social, incluida la participación en actividades locales, la educación y los esfuerzos ambientales para crear una sociedad mejor.

