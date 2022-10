Los perfiles mejor pagados del sector Hostelería & Turismo, Finanzas y Energía en España en 2022 Comunicae

jueves, 6 de octubre de 2022, 11:01 h (CET) Spring Professional, la consultora de selección de mandos medios y directivos del Grupo Adecco, presenta la V Guía Spring Professional del mercado laboral 2022 para los sectores Hostelería & Turismo, Finanzas y Energía que analiza las posiciones más demandadas de cada sector en España desde un punto de vista salarial, funcional y de distribución geográfica Spring Professional, la consultora de selección de mandos medios y directivos del Grupo Adecco, presenta la V Guía Spring Professional del mercado laboral 2022 para para los sectores Hostelería & Turismo, Finanzas y Energía que analiza las posiciones más demandadas de cada sector en España desde un punto de vista salarial, funcional y de distribución geográfica.

Los perfiles y salarios en el sector hostelero y turístico

Las retribuciones salariales del sector Hostelería & Turismo varían dependiendo del nivel de experiencia y de la provincia en la que se trabaje.

El/la Director/a de hotel es el perfil mejor pagado en España en 2022 dentro del sector Hostelería & Turismo, y puede alcanzar los 69.000 euros anuales si supera la década de experiencia en el País Vasco, Andalucía y la Región de Murcia, seguido del (a) Chef/Executive Chef, que puede llegar a percibir 65.000 euros anuales con más de diez años de experiencia en Madrid o Barcelona, al igual que el/la Head of Customer Experience -el más demandado del sector hostelero y turístico-.

En el siguiente escalón, con salarios que pueden alcanzar los 60.000 euros anuales se encuentran puestos como los de Sales Manager y Head of Food & Beverage.

Por último, está el perfil de Director/a de Recepciónque puede recibir 55.000 euros al año nuevamente en el País Vasco, Andalucía y la Región de Murcia con más de una década de experiencia.

Los perfiles y salarios en el sector Finanzas

Las retribuciones salariales del sector financiero varían dependiendo del nivel de experiencia y de la localización geográfica del puesto, pero también si el profesional está en una pyme o una empresa multinacional.

Los/las Finance Manager y Finance Business Partner son los perfiles mejor pagados en España en 2022 dentro del sector Finanzas, y pueden alcanzar los 90.000 euros anuales en fijo si superan la década de experiencia en una multinacional ubicada en la Comunidad de Madrid, Cataluña, o la Comunidad Valenciana, seguido del (a) Responsable de relaciones con los inversores, que puede llegar a percibir 85.000 euros anuales con más de cinco años de experiencia.

Con remuneraciones que pueden alcanzar los 75.000 y 70.000 euros anuales en fijo respectivamente se encuentran puestos como los de Responsable de auditoría interna y Director/a de tesorería.

En el siguiente escalón están el/la Responsable de administración y el/la Controller de gestión —el perfil más demandado del sector— que pueden llegar a percibir 60.000 euros anuales en una multinacional de Cataluña, Madrid y Valencia, cuando cuentan con más de una década de experiencia.

Muy de cerca, con remuneraciones que pueden superar los 55.000 euros anuales se encuentra el puesto de Controller Financiero, y con hasta 50.000 euros al Auditor/a externo. Por último, la posición de Contable llega a los 45.000 euros anuales en fijo en una multinacional de la Comunidad Valenciana, la de Madrid y Cataluña con más de diez años de experiencia.

Los perfiles y salarios en el sector energético

Las retribuciones salariales del sector de la Energía varían dependiendo del nivel de experiencia y de la localización geográfica del puesto, pero también si el profesional está en una pyme o una empresa multinacional.

Los/las Project Managers Renovables y Responsables de Desarrollo y operaciones de Hidrógeno verdeson los perfiles mejor pagados en España en 2022 dentro del sector energético, y pueden alcanzar los 90.000 euros al año si superan la década de experiencia en una multinacional ubicada en la Comunidad de Madrid, Cataluña, País Vasco, o la Comunidad Valenciana, seguido del (a) Asset Manager Fotovoltaica, que puede llegar a percibir 80.000 euros anuales con más de diez años de experiencia.

Con remuneraciones que pueden alcanzar los 75.000 euros al año en una multinacional en determinadas regiones se encuentran puestos como los de Responsable de Seguridad, Sostenibilidad, Salud, Calidad y Medio Ambiente —el perfil más demandado del sector— e Ingeniero/a de Desarrollo y promoción Fotovoltaica.

En el siguiente escalón están el/la Responsable de Desarrollo de Negocio Energético y el/la Ingeniero/a de I+D de soluciones para el almacenamiento de energías renovablesque pueden llegar a percibir 70.000 euros anuales en una empresa multinacional o pyme de Cataluña, Madrid, País Vasco o Valencia, cuando cuentan con más de una década de experiencia.

Muy de cerca, con remuneraciones que pueden superar los 65.000 euros al año se encuentran los perfiles de Ingeniero/a de Diseño de líneas de alta tensión y subestacionese Ingeniero/a Eléctrico de Fotovoltaica. Por último, la posición de Especialista en Movilidad eléctrica llega a los 60.000 euros anuales en una multinacional de la Comunidad Valenciana, Paí;s Vasco, Madrid o Cataluña con más de diez años de experiencia.

Situación actual y predicciones para 2022 en Hostelería y Turismo

La recuperación y la esperanza marcan el curso de la Hostelería y el Turismo en 2022 tras los pésimos resultados en años anteriores, especialmente en 2020, por los efectos de la pandemia. Los cierres masivos y las cajas vacías han dado paso a la apertura de negocios, mesas llenas e incluso listas de espera. De hecho, los números de 2022 se parecen cada vez más a los de 2019.

El progreso es especialmente notorio en la hostelería al haber remontado en un 80% su actividad y haber apostado por la profesionalización. El gasto medio por persona ha subido un 11% y el consumo fuera del hogar un 23,4%. Uno de los datos más llamativos es que la hostelería alcanzó el 78% de recuperación acumulada en diciembre de 2021.

Además, el delivery ha crecido exponencialmente gracias, entre otros factores, a la aparición de las dark kitchens (también llamadas "cocinas fantasmas"), un modelo de negocio basado en la elaboración de platos exclusivamente para la venta a domicilio. Así, para el 62% de los consumidores, el poder recibir el pedido a domicilio al comprar online es más importante que el factor precio.

Las reservas turísticas también han subido gracias, en parte, a una mejor experiencia de cliente. Durante 2021, 31,1 millones de turistas visitaron España, lo que supuso un aumento del 64,4% respecto a los 18,9 millones del año anterior.

Según datos del INE, la actividad turística, que antes de la pandemia representaba el 12,4% del PIB, supuso el 5,5% del PIB en 2020. Los empresarios apuestan porque este 2022 sea el año de la consolidación.

Situación actual y predicciones para 2022 en el sector financiero

La recuperación tras el primer y segundo año de la pandemia se está haciendo evidente en el sector financiero. Las contrataciones aumentan debido a que las empresas tienden a la especialización y buscan candidatos expertos en el análisis de datos que sean capaces de ayudar al desarrollo del negocio y las estrategias de las compañías.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha afirmado que España será la economía avanzada que más crecerá en 2022, pese a que ha recortado en un punto su previsión de PIB. Según datos recabados por Spring Professional, la actividad económica aumentará un 4,8% este año y un 3,3% el que viene, aunque no alcanzará los niveles prepandemia hasta bien entrado 2023.

Este crecimiento influirá especialmente en el sector energético, tecnológico y de Fintech. El principal reto relacionado con la energía será la subida de los precios y sus efectos en la economía nacional. El sector tecnológico se verá beneficiado porque es el que tiene mayor perspectiva de crecimiento a corto, medio y largo plazo al tratarse de un año en el que la transformación digital tiene un papel fundamental. En cuanto a la Tecnología Financiera (Fintech), el crecimiento económico también será positivo porque es un sector en alza orientado a los intereses de los consumidores y que, por tanto, necesita aumentar su número de contrataciones.

El proceso de recuperación económica tras los años duros de la pandemia ha aumentado y acelerado la demanda de algunos perfiles profesionales. Los más buscados dentro de los departamentos financieros son aquellos que ayudan a definir el estado de las ratios y los balances. Son perfiles tan demandados que ya se han librado de la congelación salarial de 2020/21 y experimentan un aumento de sueldos. Destaca el puesto de Controller de Gestión, que se encarga de gestionar los costes y la contabilidad, centrándose en la empresa desde una visión comercial. Y también, el perfil de Finance Manager, que es el responsable de la salud financiera de una organización a través de la elaboración de informes, actividades de inversión directa y el desarrollo de estrategias financieras a largo plazo.

Situación actual y predicciones para 2022 en el sector Energía

Para finales de 2022 los países firmantes de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) se comprometen a poner fin a la financiación pública del carbón, el petróleo y el gas en el extranjero y a destinar un total aproximado de 20.400 millones de euros al fomento de energías limpias.

Las energías renovables presentan numerosas oportunidades: el coste del MW producido actualmente con gas se mueve en una horquilla de precios de entre 150 y 300 euros, mientras que, con un coste de 45€/MWh, las renovables permiten cubrir costes y obtener una rentabilidad mayor.

Independientemente de la subida de precios, la necesidad de cambiar el modelo de producción y consumo energético para llegar a un modelo energético sostenible, limpio e integral va a ser clave en las próximas décadas. Las renovables se han convertido en las energías con mayor grado de inversión, lo que da un gran impulso a la transición energética. Los presupuestos de 2022 han crecido un 3,8% más que el pasado año e integran los 27.633 millones de euros correspondientes a los fondos europeos. España destinará un 40% de esa cantidad a los sectores de industria, energía, I+D+i y digitalización.

Durante el pasado 2021, se instalaron 227 gigavatios (GW) de capacidad de energías verde en todo el mundo, un dato récord que espera un crecimiento del 20% durante 2022, llegando a las 270 GW adicionales. Hasta el 46,6% de la electricidad que demandó España durante 2021 fue producida por fuentes limpias de energía, y renovables.

Las fuentes renovables de producción eléctrica generarán en España 468.000 empleos en los próximos 10 años, de los cuales 350.000 serán directos y algo más de 118.000, indirectos. La energía solar será la tecnología verde que más contribuirá a la creación de empleo, por delante de la eólica.

Atendiendo a la distribución geográfica del impacto en el empleo, según las estimaciones Andalucía liderará y creará 106.000 puestos de trabajo directos e indirectos. La región tiene solicitado actualmente el enganche de 55.924 MW fotovoltaicos y 4.426 MW eólicos.

En segundo lugar, se sitúa Castilla y León, comunidad en la que se crearán 62.000 empleos ligados a las energías renovables. Hoy en día cuenta con 29.815 MW de energía fotovoltaica y 19.740 de eólica en trámite de enganche a la red.

La tercera región que más contribuirá a la creación de empleo es Aragón, con 58.000 puestos de trabajo. En este caso, la comunidad aragonesa tiene solicitado el enganche de 24.781 MW fotovoltaicos y 15.402 MW eólicos.

