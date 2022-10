La expresentadora de televisión Cynthia Wright habla sobre el suicidio de su hermano y su metamorfosis personal en 'Oveja Negra' Comunicae

jueves, 6 de octubre de 2022, 11:07 h (CET) Esta autobiografía recorre los hechos más traumáticos de la vida de la comunicadora y el proceso que tuvo que afrontar para sanar y levantarse de los reveses a los que se vio obligada a enfrentarse La expresentadora de televisión Cynthia Wright habla sobre el suicidio de su hermano mayor Allan en Oveja Negra (editorial Tregolam).

La comunicadora ha recopilado en esta obra autobiográfica las situaciones más difíciles a las que se ha tenido que enfrentar a lo largo de su vida, desde la pérdida de su hermano, el divorcio de sus padres, varios accidentes de tráfico o un carcinoma, entre otras. Wright plasma por escrito el dolor que sintió y el arduo camino de crecimiento personal que tuvo que recorrer para lograr sanar, y homenajea a su hermano en su primer libro.

"Hace un poco más de un año, durante la pandemia, me hice la pregunta existencial "¿Para qué estoy aquí?". Para lograr contestarla, hice un ejercicio para encontrar mi propósito de vida. Ahí lo descubrí y decidí que debía escribir un libro. Mi hermano Allan, quien se suicidó hace casi seis años, estaba escribiendo uno antes de morir. Me di cuenta de que quizá yo podía hacerlo y cumplir el objetivo de los dos al mismo tiempo".

La locutora de radio utiliza su experiencia para hacer una crítica a la visión que se tiene sobre las enfermedades mentales, así como exponer la importancia de la salud mental y emocional.

Para ello, proporciona información sobre las diferentes terapias que existen y que ha probado, desde el psicólogo tradicional hasta ramas como la psicomagia, la biodescodificación, las constelaciones familiares, la indagación compasiva o la meditación, entre otras muchas. Asimismo, da herramientas, consejos y prácticas muy útiles para ayudar a todos los lectores en su proceso de recuperación.

"Creo que en la actualidad aún existe un estigma hacia las personas que padecen una enfermedad mental. Lamentablemente, muchos creen que tener una enfermedad mental es sinónimo de locura, y eso es incorrecto. […] Las enfermedades mentales son como cualquier otra y se pueden tratar y curar. Debería no solamente darse más visibilidad, sino también normalizarlas. Muchas de las personas que deciden quitarse la vida no es por la enfermedad que padecen en sí, sino por la falta de empatía de la gente, los estigmas, la vergüenza de sufrirla y ser 'diferente'".

La autora ha elegido nombrar a su ópera prima Oveja Negra para honrar la memoria de su hermano y rendir homenaje a todas esas personas a las que, como a él, se los ha denominado con este concepto tan despectivo creado por la sociedad. Wright desmitifica este calificativo y recalca que las ovejas negras son las originales, las que quieren seguir su propio camino y traer la luz a la vida de los demás.

Los lectores encontrarán en el testimonio la cercanía, empatía y ayuda que buscan y necesitan para comenzar su propio camino para sanar internamente y hallar la felicidad que merecen.

"Pienso que con mi libro puedo ayudar a miles de personas. Y no necesariamente solo a quienes vivieron momentos tan dolorosos como yo. Estoy convencida de que todos pasamos por eventos traumáticos, unos más fuertes que otros. Sin embargo, todos sentimos emociones y dolor en algún momento de nuestras vidas. Por esta razón, creo que Oveja Negra es una herramienta práctica para que cualquier persona pueda sanar. La mayoría que lo han leído me ha dicho que lo tiene junto a su cama siempre y va repasando los ejercicios cada vez que necesita algo en particular".

El libro de Cynthia Wright ya está disponible en librerías para todas aquellas ovejas negras que no estén dispuestas a seguir al rebaño.

