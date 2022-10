IceCoBar abre nuevo local en Marbella Comunicae

jueves, 6 de octubre de 2022, 10:18 h (CET) La red de heladerías que suma más unidades abiertas en el primer semestre de año inaugura su local en Marbella, con una nueva propuesta de carta y una imagen corporativa reforzada La reconocida y consolidada marca de heladería IceCoBar continua su expansión de forma imparable, sumando a su red de franquicias otra nueva apertura. Gracias al soporte que prestan a sus franquiciados y el valor diferencial de producto que ofrecen a los clientes han convertido a IceCobar en la oportunidad perfecta para franquiciar en este año 2022/2023.

Marbella ha sido el lugar elegido para aperturar un nuevo local, donde el franquiciado se ha decantado por el formato de cafetería-heladería, obteniendo una positiva respuesta de los consumidores. Esta nueva franquicia se une a los múltiples establecimientos que ya tiene IceCobar en toda la geografía nacional como Valencia, Jerez de la frontera, Las Palmas de Gran Canaria, Sevilla y Zaragoza.

Benjamín Gomes, creador de la marca comenta que: "Nuestro modelo de franquicia es único, hay muchas franquicias de heladerías, pero tanto el producto como las condiciones de adhesión que proponemos a los futuros franquiciados son únicas". El modelo de franquicia fue diseñado con una clara intención: llevar un producto con valor propio, con muy buenos márgenes de beneficio y, sobre todo, con unas condiciones de adhesión económicas.

IceCobar da la posibilidad de financiar hasta en 100% de la franquicia gracias a los acuerdos propios y exclusivos que tiene con el banco BBVA, debido a haberse convertido en una franquicia con alto índice de demanda y repercusión exponencial.

"La inversión se recupera en un período que va desde 8 a 11 meses. Para daros una cifra interesante, el local de Valencia, ubicado junto a la Plaza de Toros y al lado de Primark, ha recuperado esa inversión en realidad en 5 meses con unas ventas de más de 15.000 euros al mes", aseguraba el ceo-fundador de IceCobar Benjamín Gomes.

Uno de los principales valores añadidos, es la estructura empresarial de IceCobar, centrado en la diversidad de formatos, acuerdos exclusivos con los mejores proveedores del mercado y variedad de sabores a precios asequibles. Actualmente, la red propone cuatro formatos:

Cafetería – Heladería: Formato tradicional para ubicar en las zonas calientes de localidades con mayor número de afluencia, centrado en espacios entre los 70m2 y 120m2. Tienda: concepto enfocado al take away dada sus pequeñas dimensiones personalizadas para este servicio. Quiosco: espacio entre los 6-15m2 ubicado dentro de centros comerciales, asegurando una gran demanda y facturación. Foodtruck: Vehículo móvil, siendo posible ubicarlo en las zonas aledañas a un centro comercial o acceder, por su movilidad, otros espacios como eventos, playas, plazas, etc. La central franquiciadora está en plena selección de diversos perfiles, desde candidatos proactivos con pasión por el sector y motivación por gestionar un negocio como autoempleo, y potenciales inversores que conozcan la potencialidad del grupo IceCobar.

