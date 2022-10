IV Edición del Fintech Innovation Summit (FIS22): ¿hacia dónde se dirige el sector Fintech? Comunicae

jueves, 6 de octubre de 2022, 10:23 h (CET) Más de 200 profesionales se darán cita el próximo 15 de noviembre en la sala Truss del WiZink Center, para acoger la IV Edición del Fintech Innovation Summit (FIS22). Además, dentro del marco del #FIS22, tendrá lugar la gala de los Financial Innovation Awards que premiará a los innovadores financieros La IV Edición del FINTECH INNOVATION SUMMIT, el evento dirigido a empresarios Fintech, profesionales de finanzas, inversores, bancos, abogados y otros expertos en tecnología, tiene como objetivo presentar cómo el sector está reformando el futuro de los servicios financieros y analizar los retos y oportunidades de una industria en constante cambio.

Según el último informe publicado por el Banco de España, "Las empresas Fintech: panorama, retos e iniciativas", el país ocupa el tercer lugar en cuanto a número de empresas Fintech o la séptima posición en el nivel de adopción de las Fintech por parte de los consumidores. Además, otro dato extraído del estudio es que, este sector logró captar una inversión de 542 millones de euros en 2021, lo que supone un incremento del 151% respecto a la inversión de 2020.

El encuentro, organizado por Urban Event Marketing Agency, contará con la participación destacada de ponentes como Cristina Murgas, Directora de Comunicación Financiera e Institucional de QUUM; Salvador Molina, presidente del clúster Madrid Capital Fintech; Kai Brandt, responsable de Desarrollo de Negocio en Agicap España; Arturo González Mac Dowell, Presidente de AEFI; Carlos Sánchez, Director Comercial en Paycomet; Jaime Rentero Blanco, Director Comercial de Pecunpay; Luis Díez de Vega, Director Comercial e Iván Ruiz Gómez, Subdirector Comercial en CTiSolutions; Siro Márquez, Senior Account Executive de Yokoy en España y Lovro Persen, Document Management & Fraud en IDnow, entre otros.

Durante la jornada, algunos de los temas que se tratarán serán precisamente el fuerte crecimiento que ha experimentado el sector por la irrupción y consolidación de las nuevas tecnologías y cuáles serán las principales tendencias que dibujarán el escenario en el que se moverán estas compañías tecnológicas.

El encuentro, que comenzará a las 09:30 horas, estará patrocinado por Evo Banco, Agicap, CTiSoluciones, Cobee, Currencycloud, Paycomet, Sabadell Consumer, Fin4Retail, Yokoy, Coinscrap, IDnow , Unnax, Metlife, ASC Technologies y Pecunpay. Además, contará con el apoyo de AEFI (Asociación Española de Fintech e Insurtech), AEMME (Asociación Española Multisectorial de Microempresas), MAD FinTech, Ecofin, Fundación para Innovación Financiera en Economía Digital (FIFED), ASEAFI (Asociación de Empresas de Asesoramiento Financiero), CITIPA (Colegio Oficial de Graduados en Ingeniería Informática e Ingeniería Técnicos en Informática del Principado de Asturias), Colegio Oficial de Ingeniería Informática de la Comunitat Valenciana, la Asociación AEPI, la Cámara Argentina de Internet, la Asociación de Técnicos de Informática, Todo Startups, la Revista de Transformación Digital, Digital Innovation News, Marketing Insider Review, Diario Crítico.com, Emprendedores 2020, el Periódico PublicidAD, QUUM, Interactive, BeInCrypto, La Latina Valley, el Clúster Big Data Madrid y la Fundación Big Data, Control Publicidad, The Standard CIO, Dir&ge Executive Network, Tiempo de Inversión, Funds Society, Asociación Empresarial del Parque Científico y Tecnológico de Leganés (PCTLEGANÉS), Instituto de Estudios Bursátiles, El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Informática de las Islas Baleares, Ingeniería Informática (CCII), The Valley - Escuela de Negocios Digital & Tech, COIIPA - Colegio Oficial de Ingenieros en Informática del Principado de Asturias y ApiAddicts. entre otros.

Para asistir al evento, consigue la entrada AQUÍ

Acerca del evento:

FINTECH INNOVATION SUMMIT es una iniciativa de Urban Event Marketing que ofrece un espacio para el conocimiento y el aprendizaje. El evento anual es un encuentro referente sobre innovación financiera en España, que pretende analizar el futuro y las principales tendencias de un sector en constante cambio.

Urban Event Marketing: Agencia de organización de eventos corporativos, congresos y ferias profesionales en Madrid especializada en el sector IT, con más de 20 años de experiencia, liderada por Mariana González Robles y Patricia Ramos Carrero.

