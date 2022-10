El jugador más popular de España se queda fuera del Mundial de Qatar, según un estudio de Seeders Agency Comunicae

jueves, 6 de octubre de 2022, 09:18 h (CET) Los futbolistas han conseguido imponerse en popularidad hasta a los toreros de antaño. Acaparan titulares, tweets e, incluso, portadas de revistas del corazón. ¿Existe alguna profesión que despierte más interés? Empieza el Mundial de Qatar 2022 y la agencia de marketing digital Seeders ha aprovechado la ocasión para elaborar un estudio sobre la popularidad de los jugadores de la selección española en Instagram e Internet. ¿Cómo queda el podio antes de la celebración del Mundial?

Jugadores de la selección española más populares en Instagram y Google Trends en 2022

Está claro que las redes sociales son, hoy en día, una máquina de hacer dinero. Los futbolistas lo saben y no dudan en sacarles el máximo partido. Y es que los patrocinios y las colaboraciones con marcas se han convertido en parte de su trabajo diario. Aun así, no todos los futbolistas son igual de populares, ni interesan por igual a marcas y forofos del fútbol.

A fecha de hoy, Álvaro Morata, jugador del Atlético de Madrid, es el futbolista de la selección española más popular en Instagram, con más de 18 millones de seguidores. Le siguen de cerca Marco Asensio y Jordi Alba, peleándose por un segundo puesto muy disputado que igualan a 14,6 millones de seguidores. Pero una de las grandes sorpresas llega con el cuarto puesto, ocupado por uno de los jugadores más jóvenes de la selección: Pedri. El quinto puesto lo ocupa Carvajal, jugador del Real Madrid.

Sin embargo, si se dejan a un lado los datos que ofrece Instagram, Pedri es el futbolista convocado que más interés genera en Google Trends a nivel mundial, sobrepasando al veterano de Morata por 10 puntos. ¿Cuánto tiempo tardará Pedri en superarlo en Instagram? Su papel en el mundial puede cambiarlo todo.

Sergio Ramos, el jugador que bate récords en Instagram e Internet

La investigación rompe todos los esquemas al averiguar que el jugador que batiría todos los récords, tanto en Instagram como en Internet, se queda fuera del Mundial. Con más de 53,3 millones de seguidores en la red social y superando en 14 puntos a Pedri en Google Trends, Sergio Ramos, que parece finalmente no estar convocado, sería el jugador más popular de la selección. ¿Está seguro Luis Enrique de esta decisión?

El estudio sobre la popularidad de los jugadores de la selección española en 2022, elaborado por la agencia de marketing digital Seeders, consigue medir la fama de la plantilla española antes del Mundial de Qatar 2022. Con el apoyo de gráficas y estadísticas, se analizan las puntuaciones más altas en Google Trends, así como la magnitud de cada perfil en Instagram. Incluso, se ponen nombres y apellidos a dos gigantes del fútbol que deciden mantenerse al margen de las redes sociales, pese al gran beneficio que podrían sacar de ellas. Y aunque el prestigio se gana en el terreno de juego, toda esta información y otros datos inéditos pueden resultar muy reveladores. ¿Cambiará por completo el ranking en popularidad de la selección española tras la celebración del Mundial?

