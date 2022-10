Mundo Posgrado destaca el curso de entrenador personal de Fivestars como el mejor valorado de España Comunicae

jueves, 6 de octubre de 2022, 09:26 h (CET) Mundo Posgrado ya destaca a Fivestars como la escuela número 1 en su ranking de formación en Deporte. El máster de entrenador personal de Fivestars es reconocido como el cuarto mejor del mundo en el Ranking Magistri Sports, lo que también valora Mundo Posgrado. Valora la metodología, las acreditaciones, el campus virtual y el profesorado de la empresa La revista y blog de asesoramiento educativo Mundo Posgrado ha destacado el curso de entrenador personal de la compañía española Fivestars, un centro de formación deportiva con clases en directo, como el mejor valorado en el sector. Es, además, el más valorado por los usuarios de Mundo Posgrado.

Fivestars International Graduate School es la escuela número 1 en España en el Ranking Mundo Posgrado de formación en Deporte y ofrece también un máster de entrenamiento personal que ha sido reconocido como el cuarto mejor del mundo en el Ranking Magistri Sports de instituciones que imparten programas de estudio relacionados con el deporte, la actividad física y la gestión empresarial en 2021.

Algunos de los motivos que destaca Mundo Posgrado están relacionados con la metodología del curso, las acreditaciones que se consiguen con este, el equipo docente o la valoración de la compañía a nivel nacional, europeo y mundial.

Para empezar, destaca la formación a distancia que ofrece el centro y cuya enseñanza tiene su base en las nuevas tecnologías, como se puede observar con el uso de un revolucionario sistema de Realidad Virtual Interactiva y con el uso de webinars en directo que hacen que la interacción entre alumnos y maestros sea más directa.

El profesorado, precisamente, es otro de los elementos diferencias de Fivestars. El centro cuenta con docentes como el licenciado Mintxo Lasaosa, cinco veces campeón de España en Fisiculturismo y 12 veces medallista en competiciones internacionales, y Ángela Pumariega, medalla de oro en vela en las Olimpiadas de Londres 2012, entre otros destacados expertos, ex deportistas de élite o campeones del mundo.

En cuanto a las acreditaciones, el curso de entrenador personal de Fivestars posibilita al alumno a conseguir las acreditaciones de la European Health & Fitness Association: nivel EQF3 Fitness Instructor y nivel EQF4 Personal Trainer. Ambos son muy prestigiosas a nivel europeo.

Según Mundo Posgrado, recursos como el completo campus virtual de Fivestars –que da acceso a los contenidos del curso y a conferencias en vivo con profesionales de trayectoria internacional- y la metodología digital e innovadora consiguen que obtener el curso de entrenador personal no resulte un objetivo difícil.

De manera telepresencial en directo y en 780 horas, con horarios flexibles de la escuela y estudiando al ritmo deseado y en base a objetivos profesionales, el alumno desarrollará las habilidades y competencias necesarias para guiar, entrenar y motivar a los clientes y convertirse en "personal trainer".

