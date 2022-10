Rusia corta todo el gas a Europa

Palabras del youtuber mexicano “Tu profe de ri” a las que yo me adhiero:” Después de los sabotajes del Nord Stream 1 y 2, que estaban cerrados por las sanciones por las ordenes de EE.UU., ahora Europa entiende que ya no hay marcha atrás. Después de estar insistiendo de que las sanciones eran la mejor manera de parar a Rusia, ahora los sancionados serán la UE.

Ahora sí que, aunque Rusia tuviera buena voluntad y se compadeciera de Europa, ya no podría dar gas. Ahora Rusia rompe definitivamente con la UE: Gazprom ha anunciado el corte total de suministro de gas al viejo continente a través de Ucrania.

Los medios de comunicación próximos al Kremlin han comenzado a acusar a EE.UU. de provocar una serie de explosiones en los gasoductos para precipitar los acontecimientos. Por ejemplo, RT dice:” Si EE.UU. llevó a cabo su amenaza de destruir el Nord Stream, entonces debe responder”. Rusia abre una causa penal por terrorismo internacional tras los daños a los gasoductos Nord Stream. El Servicio Federal de Seguridad ha iniciado un caso criminal, informa la fiscalía general de Rusia.

Resulta que el pasado febrero, Biden dijo que, si Rusia atacaba a Ucrania, entonces adiós el Nord Stream. La periodista, diplomática y política rusa, Maria Zajárova dijo que el mandatario estadounidense está obligado a responder si EE.UU. llevó a cabo su amenaza. Y Juan Carlo Monedero dice:” Todo apunta a que han sido los EE,UU. quienes han volado los gasoductos Nord Strem 1 y 2” … ¿Lo ven? No hay mal que por bien no venga: por fin, este invierno limpiaremos el monte de leña. ¡Ahora! No sé cómo le irá a la industria. ¡Ah! Ya sé: EE.UU. nos hará el favor de vendernos su gas al doble de su precio. ¡Qué bueno que es Biden! ¡Qué desinteresado!