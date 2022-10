¿Por qué contar con un software propietario para la gestión de un negocio? Emprendedores de Hoy

Las compañías son conscientes del avance tecnológico y la relevancia que tiene la informática a la hora de realizar gestiones empresariales de todo tipo.

Por esta razón, CEESA , con sus más de 30 años de experiencia, ofrece soluciones informáticas, con las que ayudan a las compañías a optimizar sus procesos a través de programas ERP multisectorialesque responden a las necesidades de gestión diaria de diferentes negocios. Sin embargo, a la hora de escoger una solución de gestión hay que tener en cuenta que todos los programas de gestión empresarial se dividen en dos categorías: software libre y software propietario.

Software libre VS software propietario Lo que define a un software libre es que el usuario puede utilizar, modificar y redistribuir de manera libre este tipo de soluciones, siempre y cuando su distribución se haga manteniendo las garantías de libre modificación, redistribución y utilización, así como incluir el código fuente. La denominación de este tipo de software como libre, puede dar a entender la gratuidad de los mismos, pero la realidad es que estas soluciones se comercializan también con un coste en concepto de empaquetado y/o gastos de almacenamiento.

Sin embargo, en el software propietario, el usuario no tiene acceso al código fuente, por lo que no puede modificarlo o distribuirlo con libertad. Son soluciones que se suelen comercializar tradicionalmente bajo licencia de uso ilimitada, aunque en los últimos años estamos viendo cada vez más soluciones en modelo SaaS, que viene a ser la contratación en «alquiler», mediante una filosofía de software como servicio. De la misma forma que se considera al software libre como software gratuito, se suele considerar al software propietario como de pago, aunque existen soluciones gratuitas, aunque se sigue limitando su modificación o redistribución.

¿Cuáles son las ventajas del software propietario que desarrolla CEESA? En CEESA se dedican al desarrollo de soluciones de gestión categorizadas como software propietario. De esta manera, se aseguran de que todas las soluciones que comercializan cumplen con el estándar de calidad exigido por la empresa, así como el cumplimiento de la filosofía corporativa de la marca. Además, las soluciones propietarias de CEESA cumplen con las principales ventajas de este tipo de software. Por ejemplo, son soluciones cuya implantación es más sencilla y guiada por la empresa desarrolladora. Además, se adaptan mejor al hardware y permite una mayor rapidez a la hora de solucionar las incidencias que puedan surgir en su uso, al ser realizados por la propia empresa que desarrolló el software. Por último, como empresa de desarrollo de software, CEESA cuenta con soluciones estándar específicas para diferentes sectores, aprovechando la posibilidad que ofrece la comercialización del software propietario de invertir en el desarrollo de soluciones específicas con un mercado más reducido que las soluciones de software más genéricas.

En definitiva, decidir entre una solución libre o propietaria depende de las necesidades reales de gestión que tenga cada empresa, aunque tras la proliferación de las soluciones de software libres, los software propietarios siguen siendo una gran opción, sobre todo si detrás de su desarrollo, está una firma reconocida como CEESA.



