Lo último en cosmética eco, Veggie Botox y Clear Skin Azelaic, los nuevos lanzamientos de DHYVANA Emprendedores de Hoy

jueves, 6 de octubre de 2022, 08:00 h (CET)

Ya sea por fines estéticos para lucir un rostro radiante y joven o como un hábito saludable con el fin de prevenir daños y enfermedades en la piel, el cuidado facial es esencial.

Por ello, es importante utilizar productos libres de componentes dañinos y ricos en ingredientes protectores, con fórmulas innovadoras que brinden resultados eficaces.

Con este fin, la firma española DHYVANA ha lanzado dos nuevas propuestas de cosmética ecológica en forma de ampollas, Veggie Botox y Clear Skin Azelaic. Con estos dos nuevos lanzamientos amplían a ocho su actual línea de ampollas de Ácido Hialurónico vegano compuestos con ingredientes de origen natural, de producción y prácticas agrícolas sostenibles y sin crueldad animal.

Veggie Botox y Clear Skin Azelaic, lo último en cosmética ecológica Una rutina de cuidado facial más natural, eficaz y tolerante es posible a través de la utilización de los nuevos productos cosméticos ecológicos de DHYVANA. En este aspecto, sus componentes están certificados como 100 % naturales, con fórmulas sin diluir que tienen hasta un 99 % ingredientes activos y se encuentran libres de alérgenos y otras toxinas.

De este modo, la firma ha lanzado al mercado un producto ideal para pieles maduras y envejecidas, como Veggie Botox. Estas ampollas ultraconcentradas poseen ácido hialurónico, bótox vegetal, ácido felúrico, Q10 y botánicos terapéuticos de cártamo y astrágalo para regenerar, rejuvenecer y prevenir la oxidación celular.

Por su parte, Azelaic Anti-Acne ofrece un tratamiento para eliminar el acné y purificar la piel, a través de ampollas con ácidos hialurónico, azelaico y succínico, además de botánicos terapéuticos de regaliz y magnolia. Así, aplicando el contenido de las ampollas sobre la piel limpia y seca, se logrará un efecto rellenador y la eliminación tanto de manchas y cicatrices, como de exceso de sebo e inflamación.

¿Por qué elegir los cosméticos de DHYVANA? Esta empresa española de cosmética ecológica premium selecciona los ingredientes basándose en los últimos avances de la ciencia, incorporándolos a sus fórmulas de manera que funcionen en sinergia y se complementen con otros cosméticos de la línea. A este respecto, sus productos están libres de ingredientes de origen animal y tampoco son testados en animales, además de contar con certificación de Ecocert. Asimismo, sus fórmulas no contienen gluten, son totalmente biodegradables y ofrecen un pH equilibrado, por lo que protegen la piel y la microbioma cutánea.

De esta manera, los cosméticos beyond organic de DHYVANA no poseen conservantes sintéticos, fotoprotectores dañinos, perfume y alérgenos ni detergentes agresivos para la piel. Como contrapartida, utilizan filtros solares biodegradables, algas encapsuladas de liberación lenta, extractos enriquecidos con vitaminas de origen vegetal, fermentos prebióticos y ácido hialurónico natural y vegano.

Por lo tanto, los nuevos lanzamientos de cosmética ecológica de DHYVANA garantizan no solo el cuidado de la piel del rostro, sino también la preservación de la salud de sus consumidores y el respeto por el medioambiente.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.