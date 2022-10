La fuerte apuesta de A toda mesa, inversión ante la incertidumbre Emprendedores de Hoy

jueves, 6 de octubre de 2022, 08:00 h (CET)

Los tiempos de incertidumbre económica pueden ser una oportunidad ideal para reinventar las propuestas de los negocios y hacer una nueva apuesta que no solo deje satisfechos a los clientes de siempre, sino que también llame la atención a nuevos consumidores.

Esta estrategia llega con la renovación de la apuesta de uno de los locales de hamburguesas en Oviedo. Es por ello que, ante la incertidumbre económica, A toda mesa hace una fuerte inversión para crear un nuevo concepto en un mítico local de la ciudad de Oviedo que vuelve a ver la luz con una apuesta muy ambiciosa.

Hamburguesas de otro nivel La propuesta gastronómica de A toda mesa es tan tradicional como atractiva: lo suyo es la comida a domicilio llevada al siguiente nivel. Con productos de elaboración propia que garantizan el máximo de frescura y sabor para los paladares de sus clientes, han apostado a que un producto de la gastronomía tradicional como lo son las hamburguesas cuente con un sello distintivo de alta calidad.

Este local de hamburguesas en Oviedo se instaló en Asturias hace un año y medio y desde entonces no ha dejado de crecer hasta el punto de que en repetidas ocasiones han tenido que dejar de aceptar pedidos en momentos de alta demanda. Como consecuencia, han decidido apostar fuerte y poner toda la carne en el asador con esta ambiciosa iniciativa.

¿Cuál es la nueva propuesta de A toda mesa? Con motivo de su nueva apuesta y tras una fuerte inversión de la que aún no quieren dar muchos detalles, A toda mesa busca convertir la experiencia de comer hamburguesas en Oviedo en algo totalmente innovador. El nuevo restaurante de la cadena se situará en la zona del Hospital Universitario Central de Asturias o HUCA, e incluirá numerosas novedades, entre las que destaca la alta digitalización y robotización de su operativa interna lo que será un auténtico reclamo.

El local busca sorprender a los clientes con esta renovación, por lo que el resto de la propuesta permanece en secreto, aunque ya desvelan que su Instagram será un punto clave de su comunicación.

Dada la gran cantidad de locales gastronómicos abocados a la comercialización de comida rápida, donde las hamburguesas tienen un rol principal, la nueva apuesta de A toda mesa promete marcar la diferencia en la experiencia de los consumidores.

Combinando frescura y calidad en la materia prima, un sabor excepcional y una apuesta de lo más novedosa con miras a revolucionar el sector, A toda mesa está preparada para invertir en el futuro.



