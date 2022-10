Pilar Rodriguez-Castillos, una profesional comprometida con el desarrollo personal femenino Emprendedores de Hoy

miércoles, 5 de octubre de 2022, 14:03 h (CET)

Un desafío para todas las personas, pero principalmente para las mujeres, es alcanzar la realización personal a partir de la toma de decisiones libres, con la seguridad y la confianza necesaria para afrontar los avatares de la vida cotidiana.

Al estar atravesadas por mandatos familiares y culturales históricos, a menudo a las mujeres se les hace mucho más difícil acceder con alegría a un crecimiento personal pleno.

Sin embargo, con el asesoramiento de Pilar Rodríguez-Castillos, toda mujer puede aprender a sacarle el máximo partido a su vida desde la libertad individual, tomando decisiones creativas, responsables y autónomas. Como profesional comprometida con el desarrollo personal femenino, su trabajo consiste en ayudar a mujeres sensibles e inteligentes a exprimir al máximo el verdadero potencial de sus propias vidas.

Lectura y actividades para el desarrollo personal femenino La escritora y experta en desarrollo personal femenino Pilar Rodríguez-Castillos, se dedica a dar apoyo a aquellas mujeres que estén dispuestas a encontrar el verdadero significado de su vida, a través de distintas modalidades de acompañamiento individual y grupal. Además de ser la autora de la novela Mujeres que Caminan Sobre Fuego, una historia que invita a encontrar respuestas en torno a las continuas transformaciones femeninas, Rodríguez-Castillos dirige desde hace más de veinte años su proyecto Liceo, desde el que coordina talleres presenciales de Constelaciones Familiares en Madrid y reuniones de apoyo y asesoramiento exclusivas para mujeres. A su vez, brinda servicios de mentoría individual y, actualmente, tiene disponible en su web un Seminario Práctico Gratuito online de 5 días, su Reto “Viaje al centro de ti misma”, orientado a que las participantes revisen sus esquemas internos, inicien un camino de autoconocimiento y fortalecimiento, desarrollen una nueva perspectiva de su paisaje interno y pongan en marcha la mejor versión posible de sus propios destinos.

Cada una de las actividades y libros de Rodríguez-Castillos están destinados a inspirar y dar apoyo a mujeres que sienten que aunque su relato parezca bonito, perfecto o incluso envidiable, para ellas no es suficiente. Mujeres que sienten que no están ocupando su verdadero lugar en el mundo. Mujeres que en algún tramo del camino han perdido la conexión consigo mismas y con su propio proyecto de futuro. El proyecto de Pilar está centrado al cien por cien en ayudar a que las mujeres puedan, a través de un profundo autoconocimiento, reencontrarse con la misión de sus vidas y alimentar el motor que las impulsará con fuerza hacia adelante.

Monográfico Anual de la Mujer Nueva con la escritora Pilar Rodríguez-Castillos Con el objetivo agregado de que las mujeres puedan disfrutar de un fin de semana exclusivo para sí mismas, Pilar Rodriguez-Castillos estará ofreciendo el Taller Anual de la Mujer Nueva en su octava edición, el próximo 26 y 27 de noviembre, tras el éxito de las ediciones anteriores, en las que diversas participantes encontraron las fuerzas necesarias para superar sus miedos y limitaciones y comenzar a afrontar su vida desde una perspectiva enriquecida. Este taller de corte sistémico invita a aquellas mujeres, que no están dispuestas a conformarse con menos que la excelencia, a atravesar una transformación profunda, orientada a dejar atrás viejas creencias heredadas y aprendidas y antiguos condicionamientos que las debilitan, que las hacen sentir pequeñas y que boicotean cualquier posibilidad de evolución y realización plena.

Durante todo un fin de semana, la escritora Pilar Rodríguez-Castillos ofrecerá a las asistentes diversas herramientas imprescindibles para derribar los muros que cada mujer requiera derribar con la finalidad de alcanzar su pleno bienestar, así como la autoconfianza y la lucidez necesaria para diseñar su propio futuro, sin miedo, sin sentimientos de culpa y desde una libertad serena.

Como muchas mujeres que ya lo han conseguido y, aunque no se trata de un proceso sencillo, con Pilar Rodríguez-Castillos como guía y mentora las asistentes podrán dar los pasos imprescindibles en el camino hacia su crecimiento personal y hacia una autorrealización realista y ordenada.

Además de talleres y mentorías, Pilar ofrece la posibilidad de descargar gratis El Legado Secreto de la Mujer Nueva, un e-book que explica la perspectiva de la autora a la hora de ayudar a las mujeres, con el que se reciben correos electrónicos mensuales didácticos y motivadores para iniciarse en el camino para comprenderse, fortalecerse y avanzar hacia una vida mejor.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Software de gestión DEKINES, la optimización de recursos, tiempos y beneficios para el paciente en sanidad La estrategia para fidelizar clientes de QUALO Influencer marketing, una estrategia al alza, con AgeWorld Padel Market celebra su primer aniversario Los sofás a medida de ConfortHouse