Beneficios de los préstamos hipotecarios de capital privado para empresas a partir de los 500.000 € Emprendedores de Hoy

miércoles, 5 de octubre de 2022, 12:55 h (CET)

Los préstamos de capital privado forman parte del concepto de financiación no bancaria o Financiación Alternativa.

Este se entiende como el conjunto de instrumentos y mercados que están fuera del circuito bancario tradicional. La esencia de esta figura es que los fondos provienen de personas naturales, empresas particulares o fondos de inversión.

Las empresas que necesitan liquidez para financiar sus actividades están acudiendo en masa a esta fuente de dinero. BirdCapital, la empresa especializada en financiación alternativa con garantía hipotecaria dice que es una tendencia en alza. Para muchos, representa una respuesta más eficiente que les permite atender una emergencia coyuntural de liquidez.

Un proceso fácil y una respuesta rápida es la clave del éxito Cuando una sociedad acude a BirdCapital y solicita un préstamo al margen del sistema bancario, obtiene diversos beneficios.

Uno de estos beneficios se aprecia claramente en el caso de sociedades que buscan liquidez puntual para acometer proyectos o créditos puente para aprovechar oportunidades de negocio, con importes superiores a los 500.000 €, dado su notable mejora en los tiempos de estudio, y facilidades para su concesión, comparados con los procesos y tiempos bancarios.

Uno de los beneficios más notable cuando se trata de un crédito a una sociedad, es que no consume riesgo en CIRBE.

Otro elemento es que se puede acceder a estos créditos aun cuando se aparezca en ficheros de morosidad, Asnef o Rai. Esto significa que la financiación alternativa que ofrecen operadores como BirdCapital atiende un mercado al que no está llegando la banca convencional.

Otra clave del éxito de los préstamos hipotecarios con capital privado para empresas es que se diseñan a la medida del cliente. No responde a los protocolos estandarizados del sistema bancario. BirdCapital afirma que la filosofía que ellos siguen se rige por un enfoque más humano, comprensivo y cercano, lo que les permite diseñar soluciones en función de la situación particular de cada cliente.

El sistema para acceder fácilmente a estos préstamos es muy sencillo, solo hace falta contactar con BirdCapital. Entre los requisitos que serán necesarios acreditar por la sociedad que lo solicita están: el track record de la sociedad, impuestos de sociedades, tasación o nota simple de la propiedad que usarán como garantía; en caso de promociones inmobiliarias, el proyecto y la previsión de negocio.

Un sistema alternativo supervisado y regulado por el Estado Ante el auge de estos préstamos, se ha diseñado en los últimos años un marco legal sólido por parte de las autoridades reguladoras competentes. Esto ha permitido fortalecer el sistema generando una mayor confianza entre los clientes. El dinero proviene de entidades o fondos privados de capital que están debidamente supervisados por el Banco de España.

Adicionalmente, las empresas de financiación alternativa están sometidas a regulaciones y fiscalizaciones constantes que garantizan la transparencia de sus operaciones. Esta formalización del sector exige a las operadoras un entrenamiento constante de su personal para que aporte soluciones ajustadas a la ley. Este clima de seguridad ha generado un ecosistema propicio para la expansión del sector que es en efecto lo que ha estado experimentando la economía.

El experto Mario Cantalapiedra, autor del libro «Cómo gestionar la relación de su empresa con los bancos» ha confirmado esta tendencia. Considera lógico creer que la financiación alternativa crecerá en los próximos años gracias a un mayor conocimiento de estas alternativas por parte del público y agrega que una mayor especialización de las entidades y una adecuada regulación también impulsarán al sector.



