Altrient revela qué alimentos actúan como antibióticos naturales

miércoles, 5 de octubre de 2022, 17:58 h (CET) Hay antibióticos naturales que frenan la proliferación de bacterias en el organismo e impiden que una persona enferme. Existen ciertos alimentos cuyas propiedades antisépticas y antibacterianas refuerzan el sistema inmune y frenan el crecimiento de agentes externos en el organismo. Altrient, la marca de suplementos pionera en utilizar tecnología liposomal, revela qué ingredientes actúan como antibióticos naturales por su composición y cuáles son los beneficios que aportan 1. Jengibre: ayuda tanto a combatir las bacterias malignas, como a generar bacterias benignas, lo que hace que sea un doble tratamiento. Se puede consumir tanto en infusiones, como la raíz rallada para ensaladas o cremas.

2. Ajo: es un ingrediente que eliminará la infección gracias a sus propiedades antimicóticas. Se recomienda tomar dos dientes de ajo al día, ya sea en comidas o en comprimidos mezclados con agua.

3. Cebolla: sus propiedades antiinflamatorias ayudarán sobre todo con infecciones respiratorias.Además, mezclada con lavanda facilita la relajación, lo que la hace ideal para conciliar el sueño.

4. Equinácea: es uno de los mejores antibióticos naturales. Esta planta es muy efectiva a la hora de eliminar bacterias que atacan al organismo, especialmente en zonas como la boca y la garganta.

5. Alimentos ricos en vitamina C: contribuye al normal funcionamiento del sistema inmunitario y a una normal formación de colágeno para el funcionamiento adecuado de la piel, los vasos sanguíneos, los huesos, cartílagos, encías y dientes. Contribuye al normal funcionamiento del sistema nervioso, a combatir el cansancio y la fatiga y a proteger las células contra el estrés oxidativo.

Estos alimentos suponen una ayuda o un tratamiento preventivo ante posibles infecciones víricas. Las claves para evitar contraer estas infecciones radican en llevar un estilo de vida saludable y activo, realizando ejercicio de forma habitual y llevando una alimentación equilibrada. Además, los expertos recomiendan combinar estos remedios naturales con suplementos liposomales, cuyos nutrientes llegan directamente por el torrente sanguíneo y, por tanto, son verdaderamente eficaces.

Suplementos para una vida saludable:

VITAMINA C + GLUTATIÓN

La vitamina C tiene un efecto mucho más grande sobre la inmunidad cuando trabaja junto con el ácido alfalipoico antioxidante. El uso de estos antioxidantes podría tener efectos beneficiosos en personas que están siendo tratadas por infecciones víricas, como hepatitis C crónica, aunque también serviría contra la fatiga, que está asociada a una respuesta inmunitaria baja.

Acerca de Altrient

Altrient es la primera marca de suplementos de salud y belleza liposomales altamente avanzados que emplean un nuevo y revolucionario método para maximizar la absorción de vitaminas, nutrientes y compuestos bioactivos. El proceso patentado de Altrient solamente utiliza los mejores ingredientes para elaborar los suplementos liposomales más perfectos y puros del mundo. Altrient es fabricado por los reconocidos laboratorios de LivOn Labs.

La vanguardista Tecnología de Encapsulación Liposomal (TEL) de Altrient protege a los nutrientes de los ácidos estomacales, garantizando así una llegada segura al intestino delgado, desde donde se incorporan al torrente sanguíneo.

Alrededor de 3/4 de los suplementos contenidos en la mayoría de pastillas y polvos del mercado se destruyen a su paso por el sistema digestivo y nunca alcanzan el torrente sanguíneo. Los suplementos liposomales pueden alcanzar 10 veces más biodisponibilidad, por lo que aporta muchos más beneficios.

La marca ha sido galardonada con premios de las ferias y convenciones de salud y belleza internacionales más importantes.

Muchas celebrities internacionales como Gwyneth Paltrow, Justin Bieber, Suki Waterhouse o Kourtney Kardashian entre otros… y expertos en salud de todo el mundo toman y recomiendan Altrient.

https://www.iodonna.it/bellezza/viso-e-corpo/2019/11/29/kris-jenner-kourtney-kardashian-e-il-segreto-per-non-ammalarsi-in-aereo/

https://www.vogue.it/bellezza/article/vitamina-c-benefici-salute-integratori-raffreddore-pelle-altrient

Hay diferentes gamas en función de las necesidades de cada persona que, además, pueden combinarse para multiplicar los beneficios. Altrient tiene una gama liposomal cuidadosamente desarrollada, que incluye Altrient Liposomal Setria Glutatión y que utilizan pro-atletas, y Altrient B vitamina y complejo mineral son patrocinadores de IRONMAN.

La vitamina C es un poderoso antioxidante que, desde hace más de un siglo, se ha empleado en multitud de medicinas contra infecciones víricas. Conviene, combinarla con glutatión, un poderoso desintoxicante y antioxidante extremadamente importante para la protección celular y fundamental para los sistemas de purificación hepática. Este poderoso nutriente recicla antioxidantes como la vitamina C, con lo que optimiza su actividad en el organismo, ayudando así a neutralizar el daño de los radicales libres a nuestras células ocasionados por toxinas, estrés y enfermedades.

VITAMINA C + ÁCIDO ALFALIPOICO

