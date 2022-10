Psicopartner explica en qué consiste la Psicooncología Comunicae

miércoles, 5 de octubre de 2022, 17:38 h (CET) Junto a los aspectos físicos asociados al cáncer de mama, es también muy importante atender el estado psíquico de la paciente, así como de sus allegados. El próximo día 19 de octubre se celebra el Día Mundial Contra el Cáncer de Mama; por ello, Psicopartner, el último concepto en psicoterapia, explica en qué consiste la Psicooncología y este tipo de cáncer, una terapia psicológica específica para pacientes que sufren esta enfermedad La psicooncología es la rama de la psicología de la salud que se ocupa de atender a los pacientes afectados por el cáncer y a sus familias. Es importante destacar que esta terapia no cura dicha enfermedad y que no es una alternativa a ningún tratamiento tradicional. La psicooncología tiene como principal objetivo tratar las relaciones entre los estados mentales y el comportamiento de las pacientes en la evolución del cáncer.

El shock tras el diagnóstico es el primer impacto emocional, de varios, que la mujer tiene que gestionar. La palabra cáncer asusta mucho, por lo que será normal que existan muchas dudas y miedos sobre la evolución, el tratamiento, el pronóstico, etc. muchas emociones con las que lidiar en poco tiempo. De todas, quizá, la incertidumbre sobre su salud es la más difícil de gestionar.

El diagnóstico y tratamiento del cáncer es un evento altamente estresante que puede a medio y largo plazo hacer que aparezcan episodios depresivos, tristeza y pensamientos intrusivos. Está demostrado que muchos de los síntomas psicológicos y físicos que provoca esta enfermedad pueden reducirse de manera eficaz gracias a la ayuda de los psicooncólogos.

Donde más existe deterioro psicológico y emocional es durante el tratamiento, por las secuelas físicas y efectos secundarios del mismo. El cansancio, la caída de pelo, nauseas y mareos son síntomas que les acompañan durante un largo periodo de tiempo y generan gran malestar físico afectando a su calidad de vida y a la percepción de su imagen corporal, teniendo consecuencias en su autoestima, relaciones sociales, sexuales y de pareja.

Podría haber cambios en el comportamiento de estas pacientes, como la ropa que eligen para vestirse, evitar mirarse al espejo o dejar de salir y aislarse, por vergüenza y temor al rechazo. La psicooncología ofrece al paciente un espacio privado de desahogo emocional para expresar sus sentimientos, reconocerlos y, sobre todo, aceptarlos. Eleva la auto eficiencia y el control del paciente para que éste busque posibles soluciones a sus problemas.

El apoyo social es muy importante. Las sesiones de psicooncología ayudan a una mejor comunicación con los familiares y el personal médico por parte del paciente.

Tras superar esta experiencia, pueden haber un gran aprendizaje, cambio de prioridades y una visión de la vida más rica y positiva.

Acerca de Psicopartner

Psicopartner nace con vocación de acercar a España el último concepto de psicoterapia, desde un claro compromiso con la felicidad y el bienestar de las personas, junto a la mejor atención al paciente. Son referentes en salud emocional y psíquica y contribuyen a mejorar la calidad de vida de las personas. Con un destacado equipo de psicólogos especialistas en los diferentes campos de la salud, psicología y sexología, Psicopartener marca la diferencia con una nueva forma de hacer terapia que, además, quiere compartir a través de sus constantes talleres profesionales y divulgativos.

Psicopartner interviene en todos los ámbitos de la psicoterapia y en todos los momentos evolutivos de las personas: adultos, niños, adolescentes o tercera edad; terapia individual o grupal, de pareja o familiar; e incluso para empresas con Coaching ejecutivo y Mindfulness para empleados. Su estilo de trabajo se basa en el acompañamiento de sus pacientes bajo el método #HumanToHuman tanto de manera presencial como online.

¿Dónde?

Calle Velázquez, 70 (28001) Madrid

Calle Alcalá, 401 (28027) Madrid

www.psicopartner.com

