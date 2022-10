El lanzamiento de la campaña de crowdfunding a través la plataforma Kickstarter Emprendedores de Hoy

miércoles, 5 de octubre de 2022, 11:11 h (CET)

El patinete eléctrico es uno de los medios de transporte individual que ha marcado tendencia durante la pandemia, debido a que es un producto sostenible que ofrece libertad de desplazamiento a coste reducido.

La startup Techmotion Electronics ha diseñado un soporte de patinete eléctrico que permite moverlo con facilidad mientras no esté en uso. Se trata del V-mount y se ha empezado a promocionar con una campaña crowdfunding a través de la plataforma Kickstarter desde el 4 de octubre.

Octubre es el mes de la campaña de crowdfunding de Techmotion Electronics Techmotion Electronics eligió la plataforma Kickstarter como el medio para la recaudación colectiva de los fondos necesarios para acabar de comercializar el proyecto V-mount. Con la campaña crowfunding ya iniciada, la compañía proporciona varios descuentos y beneficios a los que quieran obtener el producto en exclusiva.

Estas primeras unidades producidas tienen un precio especial y limitado con descuentos del 30 %, 20 % y 10 %.

Asimismo, las reservas en volumen desde 10 hasta 30 unidades ofrecen una oferta única que es ideal para tiendas, talleres y mayoristas. La campaña de recaudación finalizará en octubre y dará paso a la fabricación del molde y a la creación de las primeras muestras industriales. Luego, comenzará la producción, el ensamblado y empaquetado para posteriormente distribuir y enviar los productos en el mes de enero.

En definitiva, con esta campaña, la empresa busca no solo alcanzar la meta de recaudación prevista, sino superar las expectativas para financiar el proyecto a gran escala y tener un excelente inicio comercial. Ya muchas personas han mostrado interés por este accesorio y se ha registrado en la página web para formar parte de los primeros a poder reservar su soporte.

El producto de Techmotion Electronics: soporte de patinete eléctrico El patinete eléctrico permite el desplazamiento de las personas de una manera cómoda, rápida y sencilla y es ideal para ir al trabajo y al colegio. Sin embargo, cuando no está en uso es realmente difícil moverlo y guardarlo, sobre todo cuando no hay mucho espacio, razón por la cual se ha creado el V-mount.

Este producto es un soporte para el patinete, útil para moverlo y almacenarlo donde el usuario desee. Además, es un accesorio muy versátil que permite guardar el patinete de lado o en forma vertical y trasladarlo sin mayor esfuerzo, gracias a las dos ruedas de deslizamiento que posee. Asimismo, V-mount se puede montar fácilmente por medio de dos tornillos y presenta un diseño universal que permite ser utilizado en muchos patinetes del mercado, como el Xiaomi mi365, Cecotec bongo o el EcoXtrem urban prime. Además, el producto está fabricado en España con materiales altamente resistentes al peso del patinete y al uso diario, con lo cual se garantiza su durabilidad.

Los interesados en reservar el soporte de patinete eléctrico pueden ya pedir la o las unidades que desean en la plataforma Kickstarter.



