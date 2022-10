Andreina Fuentes Angarita lleva a Londres Food of War para ayudar a Venezuela

La Galería Saatchi, del 5 al 8 de octubre, acoge la primera exposición del reconocido colectivo de artistas internacionales Food of War en el Reino Unido.

Este miércoles 5 de octubre, la Saatchi Gallery de Londres abrirá sus puertas con la instalación de protesta Tremendo cambur/Prohibido Maduro, de la artista venezolana Andreina Fuentes Angarita AKA Nina Dotti, en el marco de la exposición «The Forbidden Journey: Food and Conflict in challenging times».

Este evento reúne a 18 artistas hispanoamericanos y es organizada por el colectivo Food of War (Comida de Guerra). Una plataforma de arte que usa la comida como experiencia artística para proyectar causas sociales, entre ellas las consecuencias del conflicto entre Rusia y Ucrania, de allí el título «El viaje Prohibido».

«Maduro se mantiene sentado en su tremendo cambur» Con una serie de fotografías, una silla blanca y varios racimos de cambures, la artista denuncia la usurpación de la silla presidencial que, según ella, desde 2018 mantiene de forma fraudulenta Nicolás Maduro. «En Venezuela, el cambur (maduro) forma parte de la dieta esencial para los venezolanos, pero también en el lenguaje popular se refiere a un cargo importante de gestión pública, regularmente obtenido bajo protocolos distantes de los procesos meritocráticos. Entonces, se dice que tienen un tremendo cambur, para referirse de las personas que ostentan un cargo público por simple filiación partidista o consanguínea», explicó.

Esta particular instalación de Andreina Fuentes Angarita se enmarca en una serie de acciones de protesta que los últimos años ha protagonizado la artista multimedia en diferentes escenarios internacionales; entre ellos, en las dos últimas ediciones de la Bienal de Arte de Venecia usó creativas performances participativas para alzar su voz contra el dictador venezolano.

La instalación, como explica la venezolana, trata de esgrimir un claro manifiesto sobre la crisis democrática venezolana, incorporando la ironía a través de juegos de significados y palabras que involucran los referentes de cambur y maduro en el contexto venezolano actual. «Esta propuesta se simplifica bajo la expresión PROHIBIDO EL PODER INDEFINIDO. Prohibido que siga pegado al poder y a los carbures que, desde allí, administra», puntualizó.

Sobre Andreina Fuentes, también conocida como Nina Dotti Es museóloga, artista, curadora, activista en derechos humanos, emprendedora social y asesora en gestión cultural. Desde diversas plataformas, promueve prácticas experimentales centradas en la construcción de alternativas basadas en la cultura y el arte contemporáneo. Desde Miami, donde está su base operativa, es directora de la Arts Connection Foundation, del movimiento de adecuación de identidad Identity Adequacy Movement, de la revista cultural The Wynwood Times y de la Fuentes Angarita Collection. También es miembro del consejo de administración de la plataforma Food of War. En pasado dirigió la Fundación de Artistas Emergentes (Caracas) y The Chill Concept Pop Up Museum (Miami). Y en el año 2015 recibió el premio Armando Reverón de la Asociación Venezolana de Artes Plásticas (AVAP).