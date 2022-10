Ahora con Full & Briss se puede disfrutar cualquier complemento a mitad de precio Emprendedores de Hoy

miércoles, 5 de octubre de 2022, 10:51 h (CET)

En el mundo de la moda española, los accesorios de Full & Briss son toda una tendencia. Estos complementos son todavía más accesibles, más allá de su calidad y diseño único.

La marca lanzó una promoción mediante la cual los clientes pueden conseguir sus pashminas, fulares, collares y pulseras favoritas a mitad de precio. Además, en la oferta están disponibles referencias de la colección Pandemia, una de las más exitosas que ha presentado la marca en los últimos tiempos. Esta oferta del 50 % estará disponible hasta fin de existencias.

Pashminas y fulares elegantes y exclusivos Full & Briss es el resultado de una visión vanguardista de lo que deben ser accesorios tan emblemáticos como las pashminas y los fulares. Según la directiva de esta compañía, estos complementos no solamente deben reflejar la elegancia de quien lo luce, También constituyen una vitrina para mostrar de manera exclusiva y original lo mejor del arte.

Es por eso que sus diseños muestran los trabajos del artista José María Bea Hidalgo. Este autor ha sido galardonado y reconocido por las mejores instituciones relacionadas con el arte contemporáneo en ciudades tan importantes como Milán. Los críticos han celebrado su técnica, estilo propio y la carrera artística que ha desarrollado.

Según Full & Briss la asociación con Bea Hidalgo se debe a que él es considerado uno de los artistas de estos tiempos. Representa perfectamente el movimiento pictórico español en la actualidad. Para la marca esos valores coinciden con su espíritu corporativo, ya que sus productos también expresan la cultura española y su arte, sus sentimientos y emociones.

Materiales de primera calidad Para expresar adecuadamente toda su filosofía, Full & Briss eligió usar solo los mejores materiales para sus pashminas yfulares. Es por ello que están confeccionados con las mejores lanas, sedas y cashmere. Esos son los lienzos donde se estampan decenas de diseños totalmente originales con colores vivos y contornos lineales bien definidos.

Un aspecto que siempre destaca la firma es que sus estampados no son reproducciones digitalizadas, como ocurre con los textiles comunes hoy en día. Cada obra de arte estampada en estos tejidos tiene una historia que se cuenta en el estuche donde se entrega cada uno de estos artículos. Además del producto, el embalaje trae una foto del estampado y un texto donde se explica el significado de la pintura.

Con la promoción que ha realizado Full & Briss durante el verano muchas personas pueden no solo adquirir estos productos exclusivos a mitad de precio. También tienen la posibilidad de crear looks para lucir en cualquier ocasión, sobre todo ahora que se acercan fechas de encuentros por compromisos sociales.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.