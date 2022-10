La compra de segundas viviendas de público extranjero ha crecido más de un 20 % desde principios de año, según los especialistas de Bulk Real Estate Marbella Emprendedores de Hoy

miércoles, 5 de octubre de 2022, 11:01 h (CET)

Según agentes especializados en el ámbito inmobiliario en España, desde inicios del 2022 la compra de segundas viviendas por parte del público extranjero ha experimentado un crecimiento superior al 20 %.

Muchos especialistas señalan que este sector ha tenido una recuperación notable, llegando a posicionarse incluso en las mismas condiciones en las que estaba antes de la pandemia. Dentro de esta industria, la inmobiliaria Bulk Real Estate ha sabido destacar como una de las principales opciones para extranjeros interesados en comprar segundas viviendas. Sus servicios dereal estate en Marbella se han caracterizado por contar un equipo capacitado para atender las necesidades de esta población, siendo una de sus opciones lasluxury villas for sale Marbella.

Las proyecciones indican que habrá un aumento continuo La racha positiva en la que se mantiene el sector inmobiliario de compras de segunda residencia en España, tanto por parte de extranjeros como de nacionales, se mantendrá en constante crecimiento hasta finales de este año, según los expertos.

Estas proyecciones se deben a que los datos de operaciones han confirmado que este segmento ha tenido una recuperación progresiva tras la pandemia. En el cuatro trimestre del 2021, un 12,61 % de los compradores de viviendas en territorio español eran extranjeros, siendo los británicos los principales interesados en la adquisición de propiedades en el país, seguido de Alemania y Suecia, entre otros.

Esta cifra ha sido una de las más altas desde antes de la pandemia, lo cual permite a los profesionales en este sector mantenerse optimistas por el crecimiento progresivo de las compras de segundas viviendas.

Los beneficios de contar con especialistas del real estate en Marbella Uno de los destinos más habituales para la compra de viviendas de segunda residencia por parte de extranjero es Marbella. En ese sentido, Bulk Real Estate se ha centrado en brindar a esta población la asistencia necesaria para adquirir una propiedad ajustada a sus requerimientos y preferencias.

La comprensión, calidad de atención y servicios personalizados que ofrece esta agencia inmobiliaria la han diferenciado notablemente en la industria. Sus especialistas han logrado destacar por no enfocar su desempeño en las propiedades, sino en la comprensión de cada uno de sus clientes y sus necesidades, lo cual les ha permitido tener un mayor alcance.

Todo lo anterior ha convertido a Bulk Real Estate en una de las principales alternativas de quienes buscan luxury villas for sale Marbella con todas las comodidades necesarias para una estancia agradable en el país.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.