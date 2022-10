¿Cómo tratar la piel grasa de la mano de Vitaliderma? Emprendedores de Hoy

Cada tipo de piel tiene sus propias características y, por tanto, también tiene necesidades diferentes. En consecuencia, reconocer el tipo de piel y el tratamiento que requiere es fundamental para cuidar el cutis de una forma adecuada.

A diferencia de la dermis seca o hipersensible, la piel grasa no debe hidratarse permanentemente ni tratarse con aceites. Se trata de un tipo de piel que necesita un cuidado delicado, de limpieza, purificación y exfoliación, para lo cual Vitaliderma cuenta con líneas exclusivas. Como empresa de cosmética natural, los productos de esta firma para la piel grasa están elaborados con ingredientes con activos potentes, que brindan resultados efectivos en dermis acnéicas.

¿Qué es la piel grasa? De forma natural, la piel produce grasa para evitar la sequedad y protegerse de agentes externos, pero cuando lo hace en exceso desencadena lo que se conoce como piel grasa, generando una apariencia excesivamente hidratada y brillante. Esto se debe a que las glándulas sebáceas tienen una sobreproducción de sebo. En consecuencia, este tipo de piel de aspecto brillante se vuelve más propensa a tener poros abiertos, puntos negros, espinillas, granos y un color desparejo.

Día a día, las personas que tienen piel grasa deben tratarla con productos adecuados y delicados para reducir el sebo, ya que la aplicación de componentes agresivos puede tener un efecto contraproducente, estimulando la producción de sebo como defensa de la piel.

Este tipo de piel requiere principalmente una limpieza diaria, a la cual hay que dedicarle tiempo durante la mañana y la noche, de la mano de productos cosméticos naturales. Esto es importante porque la afinidad y semejanza de la estructura biológica de los ingredientes de origen natural hacen que estos sean reconocidos por la dermis y otorguen beneficios reales a las pieles grasas.

Productos de calidad para una limpieza completa La compañía de cosmética natural cuenta con productos específicos para el tratamiento de la piel grasa, como aliados de toda rutina skincare. Para una limpieza completa, Vitaliderma cuenta con el Deep Cleansing Soap, un gel espumoso con aroma floral y mentolado, de textura suave, que retira las impurezas e hidrata de forma natural. Este es un producto adecuado para limpiar poros, equilibrar el pH y eliminar el exceso de sebo de la piel.

Además, estos beneficios también los potencia la mascarilla Maitifaying Cooling Mask, ya que su aplicación de dos veces por semana purifica y suaviza la piel, aportando tersura y protección. Es una emulsión de textura densa que minimiza la apariencia de poros e imperfecciones, además de absorber la sobreproducción de grasa de la piel.

Con el pack ‘Love&Take care of your skin’ y ‘Travel Set’, Vitaliderma brinda paquetes con los mejores cosméticos naturales para tratar la piel grasa, que combinan limpieza, exfoliación, tonificación y protección. Cada uno de sus productos potencia los beneficios sobre la dermis, gracias a los principios activos de calidad que componen sus fórmulas naturales.



