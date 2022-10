4 aspectos clave de la interpretación remota Emprendedores de Hoy

miércoles, 5 de octubre de 2022, 10:42 h (CET)

La interpretación remota es el proceso que permite a los intérpretes trabajar desde casa o desde centros de interpretación remotos.

La interpretación online permite la comunicación entre diferentes grupos de personas que no hablan el mismo idioma, especialmente cuando no es posible que los oradores o los intérpretes se desplacen al evento. De hecho, desde que comenzó la pandemia, las solicitudes de este tipo de servicios han aumentado y la mayoría de las empresas se han acostumbrado a este tipo de interpretación, ya que, entre otras ventajas, reduce los costes de transporte del intérprete. Actualmente, la empresa especializada K&J Translations proporciona a sus clientes soluciones de interpretación remota para más de 85 idiomas mediante la plataforma Zoom o a través de una llamada telefónica.

Adecuada para eventos de cualquier naturaleza En primer lugar, hay que tener en cuenta que la interpretación remota puede utilizarse para cualquier tipo de evento: una videoconferencia de empresa, una reunión importante, un debate con un público multilingüe, un simposio, una entrevista, una consulta médica, etc.

Para empezar, cabe destacar que la interpretación a distancia ya se practicaba mucho antes de la llegada de la covid y sus correspondientes restricciones sanitarias. Anteriormente, los profesionales y las empresas de interpretación a distancia ya se beneficiaban de ella, porque los intérpretes no tienen que desplazarse. No se necesita todo el equipo pesado y complejo que se utiliza normalmente. Los intérpretes pueden interpretar desde su casa o desde un centro cercano donde se instalan cabinas y pantallas de televisión específicamente para su trabajo.

Costes menores Este tipo de interpretación es más barato porque los servicios de transporte, alojamiento y alquiler de equipos no se añaden al precio final. Esto, por lo tanto, se traduce en una factura más baja.

Para realizar este tipo de interpretación solo se necesita un equipo técnico mínimo: un ordenador, un equipo de audio adecuado y de calidad y una conexión a internet muy estable son los requisitos indispensables para llevar a cabo el encargo.

De esta forma, es posible que participen más personas. Si el evento que requiere interpretación tiene lugar en las instalaciones de la empresa, resultará difícil que participen las filiales extranjeras, por ejemplo. Con la interpretación a distancia, todos, independientemente de su ubicación, pueden seguir el evento e interactuar de forma óptima y asequible.

Varias plataformas de interpretación disponibles Existen varias plataformas de interpretación a distancia, en las que oradores, participantes e intérpretes pueden conectarse para participar en el evento de forma virtual. Se puede llevar a cabo una interpretación, por ejemplo, a través de plataformas de videoconferencia como Zoom, Skype, Teams, etc. Todas estas plataformas contienen herramientas de colaboración integradas, es decir, pantalla compartida, salas de chat y múltiples modos de visualización. Además, los participantes pueden cambiar su idioma de escucha en función de sus preferencias.

Solución óptima para emergencias Para una necesidad urgente, se puede encontrar especialistas disponibles de inmediato. Este proceso es más adecuado en caso de emergencia porque evita los tiempos de desplazamiento de los profesionales, así como la compleja organización logística de los eventos in situ. Como resultado, esta modalidad proporciona una mayor flexibilidad.

También se dispone de una mayor selección de profesionales, ya que el intérprete puede trabajar desde cualquier parte del mundo.

K&J Translations ofrece a sus clientes un servicio de interpretación remota preciso, garantizado y competente que se puede utilizar de manera rápida desde cualquier lugar. Este tipo de interpretación es muy apreciado y, según las circunstancias, es incluso el recomendado por empresas de traducción e interpretación o por un gran número de intérpretes por su menor coste, su comodidad y su flexibilidad en comparación con la interpretación presencial. K&J Translations ofrece a sus usuarios un servicio de interpretación remota porZoom o teléfono que es guiado por intérpretes con conocimiento y experiencia en el sector.



