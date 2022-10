Comienza el II ‘Shadowing Yo, jefa’, el mentoring que convertirá a 11 estudiantes en líderes emprendedoras del sector TIC Comunicae

miércoles, 5 de octubre de 2022, 10:58 h (CET) El II Shadowing Yo, jefa emparejará a 11 directivas del ecosistema tecnológico con jóvenes estudiantes para que, bajo su mentorización, den forma a un proyecto y/o idea innovadora del sector tecnológico Inspirar a las más jóvenes y ofrecerles todo el apoyo necesario para que, en un futuro no muy lejano, sean sus propias jefas es el objetivo del II ‘Shadowing Yo, jefa’, un programa de mentorización del programa ‘Yo, jefa’ puesto en marcha por la agencia de comunicación Trescompara visibilizar referentes femeninos y fomentar que las mujeres ocupen puestos de máxima responsabilidad en el ámbito laboral.

Este shadowing busca favorecer el intercambio de conocimiento entre distintas generaciones de mujeres y, para logarlo, emparejará a 11 directivas del ecosistema tecnológico con estudiantes de educación superior con el objetivo de que estas, gracias al asesoramiento y expertise de las jefas, den forma a ese proyecto y/o idea innovadora del mundo TIC que siempre han querido desarrollar pero que, por falta de apoyo o desconocimiento, nunca han puesto en marcha.

El II ‘Shadowing Yo, jefa’ también contempla que la jefa-mentora y la estudiante-emprendedora compartan entre 1 y 3 jornadas de trabajo, de modo que las más jóvenes puedan desarrollar esas habilidades que no se adquieren más que a través de la experiencia y sepan a qué decisiones tendrán que enfrentarse cuando sean ellas las que lideren sus propios negocios.

¿Cómo inscribirse?

Las estudiantes interesadas en participar en este primer mentoring del programa ‘Yo, jefa’ deben entrar en la página web www.yojefa.com y rellenar el formulario de inscripción.

El plazo de presentación de candidaturas permanecerá abierto hasta el 30 de octubre, fecha hasta la que cualquier estudiante de educación superior (FP, Grado, Postgrado o Máster) podrá inscribirse en esta experiencia y optar a una de las plazas.

Los proyectos que desarrollen con el apoyo y ayuda de sus respectivas mentoras serán evaluados por un Jurado (que tendrá en cuenta tanto la originalidad de la idea como su impacto social, entre otros factores) y se presentarán públicamente en un Pitch Day Competition que tendrá lugar en marzo y pondrá punto final al II ‘Shadowing Yo, jefa’.

La estudiante que consiga la mejor puntuación global obtendrá apoyo para el desarrollo futuro de su proyecto y las 3 finalistas recibirán un reconocimiento público.

https://www.yojefa.com/shadowing

Participantes y colaboradoras

Las 11 jefas del ecosistema tecnológico que se han adherido voluntariamente al programa y participan como mentoras en este II ‘Shadowing Yo, jefa’ son: Vinyet Bravo (Directora de Innovación y Tecnología de Adecco Outsourcing), Carolina Lesmes (directora general para España y Portugal de Criteo), Adriana Botelho (cofundadora y CEO de KeepCoding), Cecilia Cuadra (Head Of Marketing Operations en Ironhack), Eugenia Menéndez (Directora de Estrategia y Transformación de VASS), Mónica Sala (Directora General de Red y Tecnología de Orange España), Blanca Galletero ( vicepresidenta de Alianzas y Ecosistemas de Splunk), Paloma Castellano (directora de Wayra Madrid, el hub de innovación abierta de Telefónica en España), Ana Góngora (Directora General en Mediapost), Ana Mosquera (Executive Vice President de Capgemini) y Pilar Rodríguez (Directora de Estrategia e I+D de Capgemini España).

Ventajas del ‘Shadowing Yo, jefa’

El ‘Shadowing Yo, jefa’ ofrecerá a las jóvenes líderes seleccionadas una oportunidad única tanto para adquirir habilidades de liderazgo como para formarse e iniciarse en el ecosistema emprendedor, visualizándose así con un futuro autoempleo. Además, le proporcionará visibilidad mediática en un entorno cada vez más competitivo y contactos reales dentro del sector al que pertenezca su mentora y en el que desarrollará su proyecto.

Por otro lado, las mentoras tendrán acceso a ideas frescas y planteamientos innovadores que también le resultarán interesantes para su día a día, además de una experiencia de incalculable valor como guía y referente de una joven a la que, sin duda, inspirará con su forma de hacer.

