La Casa Desenchufada de Grupo Index, Premio Nacional de Investigación ‘Isaac Peral’ 2022

miércoles, 5 de octubre de 2022, 11:06 h (CET) La primera promoción inmobiliaria de España y probablemente de toda Europa, 100% desenchufada de la red eléctrica de Index, se ha alzado con el Premio Nacional de Investigación ‘Isaac Peral 2022’. Un hito histórico en la construcción residencial por su ahorro y eficiencia energética La Casa Desenchufada de Grupo Index suma un nuevo galardón, en esta ocasión el Premio Nacional de Investigación, Ciencia e Innovación ‘Isaac Peral’ 2022. El jurado ha destacado que se trata de una vivienda revolucionaria en un contexto en el que el consumo y ahorro de energía es prioritario tanto para las economías domésticas como internacionales.

La Casa Desenchufada de Index es una casa capaz de acabar con las facturas eléctricas y energéticas de toda la familia gracias a dos energías renovables y limpias: la energía solar y la geotérmica. Hasta el momento un hito constructivo, medioambiental y energético sin precedentes a escala de promoción inmobiliaria.

La delegada técnica de Grupo Index, Inmaculada Palomo, ha recogido emocionada el galardón, que se ha entregado en una gala en el Hotel The Westin Palace de Madrid, acompañada por parte del equipo, en esta ocasión las arquitectas Elena Baena y Mónica Cabrera del Departamento de Cambios y Personalización, y la directora de comunicación, la periodista Teresa Serrano.

Un equipo rompedor e inconformista que está transformando el sector con las viviendas sostenibles al mismo precio que las convencionales, y están logrando innovar para que la construcción pueda hacer mucho más en la lucha contra el cambio climático.

Un premio gracias al esfuerzo de todo un equipo multidisciplinar que puede estar muy satisfecho de una vivienda que logra un reconocimiento por ser un referente en la vivienda sostenible actual y futura, como ya lo ha sido la Casa Geosolar® de Carbono Positivo.

"Una casa que ayuda a descarbonizar la movilidad, que da no solo la energía que consume la vivienda, también la energía que necesitan dos coches eléctricos durante todo un año".

"Gracias por este premio que reconoce el esfuerzo a la innovación de empresas como Index, que no nos conformamos, que seguimos evolucionando y siempre queremos hacer algo nuevo", Inmaculada Palomo.

La Casa Desenchufada es una vivienda activa capaz de producir mucha más energía de la que consume, por eso además de lograr desconectarse por completo de la red eléctrica, puede nutrir la carga de dos vehículos 100% eléctricos todo el año gratis, unos 40.000 kilómetros.

La primera promoción inmobiliaria de España y probablemente de toda Europa, 100% desenchufada de la red eléctrica está proyectada por Grupo Index en la localidad madrileña de Cubas de la Sagra y está compuesta por 26 chalets unifamiliares.

Todas las viviendas de Index son 100% personalizadas desde la distribución y número de habitaciones o aseos, planta completa en concepto abierto, vestidor, piscina, etc. hasta el más mínimo detalle y acabado. Griferías, alicatadas, pasamanos, pinturas, etc. en las viviendas de Grupo Index el cliente elige absolutamente todo a su gusto y necesidades de un catálogo de más de un millón de referencias.

Incluso la decoración es personalizada gracias al asesoramiento desde la primera reunión de un interiorista. Se trata de viviendas con las primeras calidades del mercado, tiempos récords de construcción y todo, al mismo precio que la vivienda convencional.

Las familias propietarias de una Casa Desenchufada de Index disfrutan del ahorro desde el primer mes de unos 600 euros en las facturas que evitan, lo que supone un ahorro a lo largo de una hipoteca de más de 200.000 euros.

Una vivienda que logra descarbonizar la movilidad de las ciudades ya que acaba con todas las facturas eléctricas y energéticas de la casa y de toda la familia al poder cubrir también el consumo de dos vehículos eléctricos. Una casa 100% sostenible y 0% emisiones contaminantes.

Grupo Index Madrid es una constructora madrileña especializada en vivienda residencial sostenible con más de 1.750 viviendas construidas en más de 50 promociones en la Comunidad de Madrid. Actualmente hay obras de construcción o proyectadas en Las Rozas, Boadilla del Monte, Villaviciosa de Odón, Colmenar Viejo, Cubas de la Sagra, Arroyomolinos, Navalcarnero y Madrid capital.

