Nace Batec, el primer e-commerce especializado en sanitarios tecnológicos para el hogar Comunicae

miércoles, 5 de octubre de 2022, 11:14 h (CET) La marca va dirigida al ámbito de la prescripción y pretende ser un referente en el sector La tecnología juega actualmente un papel fundamental en la vida, es un hito en constante evolución que ha pasado de ser un lujo a convertirse en una necesidad. Esto requiere profesionales formados y especializados con un conocimiento más profundo de los aspectos técnicos y tecnológicos de los nuevos productos.

En este contexto nace Batec, Su intención es ser un referente en la venta y asesoramiento específico e individualizado para aquellos prescriptores que incorporen estos artículos tecnológicos-sanitarios a sus proyectos y requieran de un mayor nivel de información y atención que acudiendo a sus canales habituales de compra.

Arquitectos, interioristas, decoradores y profesionales del mundo de la construcción en general, van a encontrar en Batec la solución ideal y más completa del mercado. Además, podrán trabajar sus proyectos individualmente junto a la marca, pudiendo disfrutar de un trato personalizado y con condiciones especiales. El equipo directivo de Batec cuenta con una amplia experiencia de más de veinte años en el sector del hábitat y el segmento del baño.

En la actualidad existen innumerables avances tecnológicos que están permitiendo una mejor calidad de vida, y era sólo cuestión de tiempo que llegasen al espacio del baño. Los baños inteligentes ya no son simples baños. Permiten realizar actividades habituales de higiene y cuidado personal, pero van más allá. Han dado lugar a zonas inteligentes enfocadas a la salud y al bienestar, ofreciendo experiencias más cercanas a un spa que al baño tradicional.

Inicialmente Batec va a centrar su plataforma de comercio electrónico de vanguardia a productos del sector baño con un alto componente tecnológico que los diferencie de los "estándar", con la intención de ampliar al área de cocina en pocos meses.

De entre estos artículos destacan los inodoros inteligentes, que son un producto revolucionario impulsado por los avances tecnológicos de los últimos tiempos. Hoy en día tienen una gran presencia en Japón y poco a poco han ido ganando terreno a nivel global.

Esta tecnología también se extiende a los espejos inteligentes con pantallas incorporadas, las griferías con sensores electrónicos, las duchas con centralitas electrónicas, entre otros. El espectro irá aumentando a medida que se creen nuevas funcionalidades, tecnologías y productos por parte de las principales marcas. Entre estas se pueden encontrar fabricantes líderes como Roca, Grohe, Geberit, Duravit, etc.

La marca presenta una página web con gran usabilidad, funcional e intuitiva que proporciona una experiencia de usuario excelente. Ofrece información bien organizada, descripciones claras e imágenes de producto que garantizan cubrir las necesidades de información y atención del cliente.

Los usuarios son cada vez más exigentes y buscan tener todos los datos e información a su alcance antes de comprar. Para dar respuesta a esa necesidad, Batec dispone de un comparador on line de inodoros inteligentes único en este mercado, que permite evaluar prestaciones y precios respecto a artículos similares. Es una valiosa herramienta a la hora de adquirir estas piezas con las mejores garantías.

www.batecshop.com

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.