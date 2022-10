La Rankia Markets Experience vuelve a Madrid Comunicae

miércoles, 5 de octubre de 2022, 10:46 h (CET) El evento celebrará su IV edición el día 05 de noviembre en el Teatro Goya Multiespacio de Madrid, tanto en modalidad presencial, como online Tras unos años convulsos, Rankia vuelve a celebrar una nueva edición de la Rankia Markets Experience, el evento de referencia enfocado para inversores profesionales y particulares. Este año celebrará su cuarta edición, tras conseguir más de 5.000 inversores en las ediciones anteriores.

El acto tendrá lugar el próximo sábado 05 de noviembre en el Teatro Goya Multiespacio de Madrid, donde podreis disfrutar de conferencias y mesas redondas, y por supuesto, de networking con varios expertos de bolsa, finanzas y mercados nacionales e internacionales. Además, para todos aquellos que no sean de Madrid o no puedan desplazarse hasta el mismo, Rankia habilitará su canal de Youtube, Rankia Live, para que el evento pueda ser seguido vía streaming.

Un cartel inigualable

Así pues, la jornada que arrancará a las 09:30h de la mañana y durará hasta las 19:00h, transcurrirá en dos salas, la sala Buffett y la sala Kostolany. Como sus propios nombres indican, las conferencias de ambas salas estarán enfocadas a dos perfiles de inversor claramente diferenciados. Por tanto, mientras en la sala Buffett encontrareis conferencias y debates más enfocados a la gestión pasiva y el value investing, en la sala Kostolany disfrutaremos de ponencias orientadas al trading y el análisis técnico.

Por un lado, en la sala Buffett se podrán escuchar las ponencias de expertos como Alejandro Estebaranz de True Value y el exitoso canal de Youtube El Arte de Invertir, o Lola Solana, gestora de fondos del Banco Santander.

Y por otro, en la sala Kostolany, se darán charlas más enfocadas al trading por divulgadores como Álvaro Capelo, famoso por su canal de Youtube Capelo Trading, o el trader financiero Yuri Rabassa.

También es destacable que tanto en una sala, como en la otra, contareis con la presencia de representantes de los mejores brokers que operan en España, entre ellos, DEGIRO, IG, Scalable Capital o Trade Republic.

Por lo que si eres amante del mundo de la inversión, y quieres pasar un día con algunos de los mejores expertos del mundo de la bolsa para estar al corriente de toda la actualidad de los mercados en el entorno actual de alta volatilidad e incertidumbre macroeconómica, no os perdais este evento.

Reservar plaza: https://www.rankia.com/eventos/5112-iv-edicion-rankia-markets-experience/landing?ref=comunicae

