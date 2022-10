Entrevista a Jose Rueda (@Josiito.12), actor, influencer y joven promesa de la interpretación en España

El joven Jose Rueda tiene en mente múltiples proyectos.

Con constancia y determinación, el influencer, amante del deporte y actor español ha ido alcanzando todos sus retos. A continuación, Rueda habla sobre sus aficiones y gustos, así como de los orígenes de sus pasiones. También reflexiona acerca de sus pasos futuros.

1. ¿A qué edad y de qué manera comenzó tu pasión por la interpretación?

Me empezó a llamar la atención desde pequeñito, veía series largas y cuando las acababa me daba muchísima pena porque me llenaban tanto y parecía todo tan creíble que no quería que se acabaran; así que me puse a buscar cómo hacen todas las escenas, empecé a investigar un poco más sobre cómo era todo detrás de las cámaras y cómo realmente son los actores en la vida real. Ahí es cuando me di cuenta de que quería ser actor para interpretar diferentes personajes con distintos registros.

Cuando ensayo para algún casting o interpreto alguna escena, tengo que sacar todas mis emociones, tanto buenas, como malas, y realmente ahí es donde me he conocido muchísimo a mi mismo, es muy bonito. Sería un sueño llegar a rodar alguna película o alguna serie. De momento, solo he hecho alguna aparición en series como Élite, pero a nivel figuración, por ello sigo formándome y esperando la oportunidad.

2. ¿Cuál ha sido el reto más importante que has enfrentado a lo largo de tu carrera?

Yo pienso que el ser un personaje público en las redes sociales y exponerte a tanta gente ya es un reto, tienes que tener muchísima mentalidad positiva, creer en ti mismo y seguir adelante, siempre va a haber gente a la que no le guste tu contenido y pueda criticarlo y aunque mi perfil no ha sido muy criticado, ya que no me meto en polémicas, el reto está en seguir siendo positivo y buscar lo que más te guste y más llame la atención a tu público, me encanta interactuar con ellos y estaré ahí mientras quieran.

Al fin y al cabo estás ahí gracias a esas personas que te apoyan con un simple “me gusta” o un comentario. De modo que si esas personas están creyendo en ti, ¿por qué tú no ibas a hacerlo en ti mismo? Y, por supuesto, como no les vas a devolver ese apoyo en modo comentario o incluso ¿por qué no en un directo? Me gusta que conozcan al Jose real, no solo al personaje público.

3. ¿Qué otras actividades realizas que no se muestren en las redes?

Actualmente, estoy trabajando en una piscina privada dando clases a diferentes escuelas infantiles y a colegios de la zona que vienen al centro de natación. Lo pongo como actividad y no como trabajo porque cuando te gusta pasar tiempo con los peques y disfrutar de lo que haces, deja de ser un trabajo.

Es muy satisfactorio ver el progreso que hacen con lo que tú les estás enseñando, les coges muchísimo cariño. Además de aprender de ellos, cómo disfrutan y viven los momentos. Para mí es un “trabajo” muy satisfactorio.

4. ¿De dónde nace la idea de trabajar con bebés?

Desde pequeñito he sido muy niñero, iba a la playa con mis primos y en vez de irme siempre con los amigos de mi edad, me quedaba con ellos a enseñarles cosas que ellos aún no sabían o simplemente jugar con ellos. A mi hermano le saco diez años, también le cuidaba. Y ahora a mi sobrino, que tiene casi 2 años, le cuido como si fuera mi hijo.

Entonces, como he estudiado enseñanza y animación sociodeportiva, que es lo que también me gusta, y hay empresas donde se dedican a inculcar la diversión con deporte hacia bebés, pues es un trabajo que está hecho para mí.

5. ¿Qué proyectos tienes en mente ahora que has terminado tus estudios?

Ahora que he terminado mi formación académica y tengo mucho más tiempo para mí, llevaba ya trabajando bastante tiempo en un proyecto grupal con amigos cercanos, el cual ahora sí se puede llevar a cabo y estamos a punto de que se logre.

Aparte, he tenido varios proyectos individuales, me saqué un máster en interpretación, compaginándolo con los estudios y ahora puedo centrarme en seguir aprendiendo y seguir formándome en esta rama. Proyectos se puede decir que tengo bastantes, pero ahora toca buscar la manera de llevarlos a cabo.

6. ¿Cómo defines el impacto que han tenido las redes sociales en el éxito de tu carrera?

Pues siempre he tenido las redes sociales presentes, pero mi objetivo a corto plazo era terminar mi formación académica. Sin embargo, nunca he dejado de lado las redes sociales, ya que sabía el potencial que tienen y siempre he intentado potenciar al máximo mi perfil, aunque no pudiera dedicarle todo mi tiempo. En todos estos años que llevo trabajando las redes sociales, considero que he tenido impacto, ya que he tenido muchísima constancia y me lo he trabajado bastante para llegar donde estoy ahora mismo. Y aquí sigo, intentando buscar la forma de seguir superándome y ofrecer facetas de mí a mis seguidores que todavía les quedan por descubrir.

7. Durante tu tiempo libre, ¿qué actividades te gusta realizar?

Pues lo que más me gusta es el fútbol, estoy en un equipo de mi barrio junto con algunos compañeros.

Desde los 7/8 años lo practico y es lo que más me sigue gustando hacer de actividad en mi tiempo de libre. Es una manera que tengo para desconectar de todo y evadirme de los problemas que tenga, pues me aporta mucha calma y relajación. También me encanta dedicarle tiempo a mis amigos y a mi familia.

8. ¿Qué expectativas tienes acerca de tu futuro profesional?

Por ahora pienso que voy por muy buen camino, claramente no tengo que relajarme, siempre he seguido la dinámica de esforzarme para superarme a mi mismo en cada cosa que hago, ya sea en mis redes, en mi trabajo o en mis proyectos. Siempre pienso en qué puedo mejorar para que siga yendo bien o para ver si puedo ir mejor aún.

Siempre he tenido las expectativas altas en todo lo que hago, porque pienso que uno tiene que ir con las expectativas altas para conseguir sus metas, por ello la constancia es una de las virtudes que más valoro de mi personalidad. Mi objetivo ahora mismo es seguir esforzándome para que llegue la oportunidad a nivel interpretativo y poder algún día poder llegar a vivir de mi pasión: la interpretación.