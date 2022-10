Frutas Eloy lanza "De Madrid al Huerto", una alianza con pequeños productores de la Comunidad de Madrid Comunicae

miércoles, 5 de octubre de 2022, 10:06 h (CET) Frutas Eloy, la distribuidora especializada en la comercialización y distribución de frutas, verduras y productos gastronómicos a los mejores restaurantes, hoteles y caterings de Madrid inicia un nuevo proyecto La Comunidad de Madrid no se caracteriza por tener una amplia superficie destinada al cultivo de frutas, verduras y hortalizas, pero aún existen pequeños y valientes agricultores locales que se esfuerzan por llevar a cabo proyectos que abogan por el respeto con el medio ambiente y con la salud. Hace años que Frutas Eloy trabaja con productos de pequeños agricultores repartidos por toda España. Este tiempo, les ha servido para entender y comprender cómo trabaja un pequeño agricultor: la importancia del clima, las limitaciones en sus producciones, programaciones de siembra, exigencias de calidad, la comunicación y confianza constante y recíproca.

Ahora llega el momento de Madrid, el momento de apostar por los que están más cerca y darles más protagonismo. Quizá no tengan los recursos que tienen las grandes empresas productoras de otras comunidades autónomas, ni su climatología, pero con esta labor conjunta, esperan poner en valor el gran trabajo que hacen y por supuesto disfrutar y haceros llegar auténticas frutas y verduras KM 0 de pequeños agricultores de la Comunidad de Madrid.

Este proyecto se forja con una alianza de 4 huertas repartidas en diferentes pueblos de la Comunidad de Madrid (Bustarviejo, Ciempozuelos, Torremocha del Jarama y Valdetorres del Jarama) y otras 2 huertas individuales localizadas en Quijorna y Navalcarnero.

En Frutas Eloy consideran la relación de cercanía con el agricultor, uno de los pilares fundamentales de trabajo, en el día a día, la confianza recíproca entre ambas partes como un valor añadido al proyecto y, en definitiva, al producto.

Con los productos "de Madrid al Huerto" podréis obtener calidad, frescura, cercanía y honestidad. Son productos 100% de temporada, recién cosechados y en el punto óptimo de maduración. Además, todos los agricultores se encuentran a una distancia de entre 30/60 minutos de sus instalaciones, situadas en Mercamadrid, la mayor plataforma de distribución y comercialización de alimentos frescos de España. Todas comparten una filosofía de trabajo similar, haciendo un producto distinto y de calidad.

Al disponer los huertos en diferentes localizaciones de la Comunidad de Madrid, consiguen escalonar las producciones y tener una gran diversidad de producto. Teniendo en cuenta que en zonas de producción a 1200m de altura como en Bustarviejo, con sus pertinentes heladas, en la temporada más fría sólo se pueden cultivar repollos de hasta 6kg de peso. Sin embargo, también es la zona donde más se alarga la temporada de tomate.

La oferta de sus frutas y verduras es común, y en función de qué productos se les da mejor a cada uno y la superficie de la que disponen para producir, cultivan unos u otros. Entre todas las huertas consiguen sumar una superficie de más de 8 hectáreas de trabajo.

No poseen grandes maquinarias ni cuentan con una amplia plantilla de trabajadores. Son artesanos del campo, trabajan con variedades antiguas y coleccionan semillas, haciendo sus propios plantones con las mismas. Intentan producir cultivos diferentes, en ocasiones, con apariencia poco comerciales por salirse de lo estandarizado, pero son los mejores, son 100% auténticos.

Por el momento, Frutas Eloy dirigirá este proyecto únicamente a sus clientes de hostelería, pero no descartan incluirlo próximamente en su tienda online para particulares.

