Atalanta y Abogadas cancela 120.000€ en Barcelona con la ley de la Segunda Oportunidad

miércoles, 5 de octubre de 2022, 10:02 h (CET) Atalanta y Abogadas es un despacho de abogadas especialistas en derecho concursal, mediadoras y administradoras concursales con despachos en toda España, especialistas en la cancelación de deuda mediante la Ley segunda de la oportunidad y concurso de acreedores para empresas. Tienen 100% casos de éxito Atalanta y Abogadas, mediadoras y administradoras concursales con despachos en toda España, acaban de conseguir la cancelación de una deuda de 120.000 euros en Barcelona con la Ley de la Segunda Oportunidad.

Desde su despacho de abogados explican cómo ha sido el caso: "Patricia una chica de Barcelona que tenía una deuda que no podía asumir, contrató los servicios de Atalanta y Abogadas y gracias a la Ley de la Segunda Oportunidad vuelve a la vida que siempre ha tenido. Patricia comenta que se siente liberada y siente que su vida empieza de nuevo gracias a la Ley de la Segunda Oportunidad y a los servicios de Atalanta y Abogadas, Patricia se siente agradecida y feliz".

Para este tipo de procedimientos es necesario contratar los servicios de abogados especializados en este tipo de asuntos judiciales.

Ley de la Segunda Oportunidad

La ley de segunda oportunidad es un recurso jurídico que permite a particulares y autónomos salir de una situación de sobreendeudamiento.

¿Qué se logra mediante la ley? Ajustar las deudas a las posibilidades económicas reales del deudor. Gracias a ella se puede reestructurar y reducir las deudas y, en el mejor de los casos, no tener que pagarlas.

El procedimiento de cancelación de deuda exige una serie de requisitos y se lleva a cabo a través de una serie de pasos que requieren la asistencia de una abogada especializada.

"Todavía son pocas las personas que se benefician de la exoneración de las deudas", comentan desde el despacho. Lo cierto es que existe un gran desconocimiento de una ley que fue dictada para permitir a las personas y autónomos acuciados por deudas insalvables empezar de nuevo y reintegrarse en la vida económica.

"Una persona física, a pesar de un fracaso económico empresarial o personal, debe tener la posibilidad de encarrilar nuevamente su vida e incluso de arriesgarse a nuevas iniciativas, sin tener que arrastrar indefinidamente una losa de deuda que nunca podrá satisfacer".

Acerca de Atalanta y Abogadas

Atalanta y Abogadas, ofrece a todos sus clientes una atención personalizada. En sus despachos trabajan tanto la parte jurídica como la parte emocional, acompañando a los clientes durante todo el procedimiento hasta el final para que no se sientan solos en ningún momento. Las personas que acuden a sus despachos buscando ayuda y soluciones a su caso se encuentran en una situación emocional delicada y lo tienen en cuenta.

Además de la Ley de la Segunda Oportunidad son especialistas en concurso de acreedores para empresas, concurso de acreedores express, cancelación de crédito público, tarjetas revolving y microcréditos y disponen de oficinas repartidas por todo el territorio nacional.

