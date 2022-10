El aeropuerto de Málaga Costa del Sol sorprenderá a sus viajeros con una experiencia sensorial que se nutre del marketing olfativo para encapsular los aromas de su ciudad Emprendedores de Hoy

miércoles, 5 de octubre de 2022, 10:00 h (CET)

Las zonas de descanso del aeropuerto se adornarán con enormes biznagas que desprenden aroma a jazmín gracias a nebulizadores adaptados. Asimismo, un aroma a césped recién cortado se desprenderá de los impresionantes jardines verticales del aeródromo.

El proyecto nace de la empresa malagueña de marketing olfativo The Aroma Trace®, que con esta particular proposición se reafirma a la vanguardia del sector a través de experiencias 360 que realzan los atributos de la comarca malagueña.

“Pretendemos ir siempre un paso por delante, para ello contamos con un equipo creativo de personas y la mejor tecnología que nos permite desarrollar las ideas que surgen en nuestro laboratorio”, comenta María Pérez, CEO de The Aroma Trace®. “Estamos trabajando con diferentes formatos en los que incluimos unas gafas de realidad virtual que nos adentran en un mundo de fantasía, acompañado por aromas característicos de cada escenario visualizado, consiguiendo trasladarnos a una realidad paralela que deja perplejo a sus usuarios. Esta y otras ideas más son nuestra carta de presentación cuando nos presentamos ante un cliente exigente que busca la excelencia”.

La elección del aroma tampoco es casual. La biznaga de jazmín es uno de los emblemas de la ciudad malagueña, ya que se encuentra presente en momentos tan importantes como la feria de Málaga o el Festival de Málaga del Cine Español, coronando la Biznaga de Oro el premio a la mejor película. Además, el aroma de esta flor favorece el estado de relajación tan deseado en aeropuertos y también genera optimismo en las personas.

De la misma manera, el aroma a césped recién cortado utilizado en los jardines verticales está vinculado a actividades en el exterior, a los días de clima cálido típico de la comarca malagueña y a los campos de golf. El turismo de golf es uno de los más importantes en la Costa del Sol. Entre las sensaciones que suscita este aroma, se encuentran el bienestar y el entusiasmo.

“Nuestra propuesta como arquitectos sensoriales para el Aeropuerto de Málaga es crear emociones en los viajeros a través de un impacto olfativo que almacenarán en su sistema límbico para siempre. Es por ello que cuidamos los detalles para poder encapsular el branding natural olfativo de la ciudad en su aeropuerto. Estamos seguros de que los viajeros reconocerán y recordarán estos aromas a su llegada y a su partida de esta bonita ciudad”, dice Alicia Grande, marketing manager de la marca.

Con este novedoso proyecto, The Aroma Trace® suma ya varios aeropuertos alrededor del mundo, entre los que se encuentran el aeropuerto internacional Benito Juárez Ciudad de México, Sangster International Airport, Grupo Aeroportuario del Pacífico y los aeropuertos de Monterrey, Torreón, Reynosa y Acapulco.

El proyecto puede ser experimentado desde el próximo mes de octubre.



