Ciberseguridad gratuita para las pymes en el Mes Europeo de la Ciberseguridad

miércoles, 5 de octubre de 2022, 09:35 h (CET) La tecnología ISOPH Pyme analiza el estado de seguridad de la empresa de manera totalmente gratuita durante un mes para comprobar que se adapta a sus necesidades sin tener que hacer ningún desembolso económico. Los ciberataques se incrementaron a nivel global en un 151% y las pequeñas y medianas empresas son las más afectadas por la falta de recursos y presupuestos. Estos ataques pueden causar a las pymes graves problemas económicos, de imagen, de reputación y llevarlas incluso a su cierre BOTECH Labs, expertos en investigación, desarrollo y fabricación de software de ciberseguridad, lanza, después de dos años trabajando en ella, su tecnología ISOPH Cybersecurity para proteger a las pymes a un coste que puedan asumir y sin necesidad de conocimientos tecnológicos o de ciberseguridad. Y es que las pymes se han convertido en uno de los principales objetivos del cibercrimen por su falta de recursos, conocimiento y presupuesto para defenderse de estos ataques. Una situación crítica para la pequeña y mediana empresa de nuestro país que sostiene desde hace mucho tiempo la economía española por varias razones, entre ellas, y la más evidente, porque representa el 95% del tejido empresarial.

El cibercrimen crece desde hace años, pero desde la llegada de la pandemia su velocidad de crecimiento se ha disparado. Según datos de ENISA (European Union Agency for Cybersecurity) sobre ciberseguridad y pymes:

El 85% de las pymes reconoce que los problemas de ciberseguridad tendrían un impacto muy perjudicial en sus negocios, pudiendo causar su cierre. El 36% de las pymes han sufrido un incidente de ciberseguridad en los últimos 5 años. Los ciberataques se incrementaron a nivel global en un 151% y las pequeñas y medianas empresas son las más afectadas por la falta de recursos, según el Foro Económico Mundial (WEF).

¿Por qué prevenir y evitar el fraude es importante para estos negocios?

La ciberseguridad es necesaria en cualquier negocio sin importar su tamaño y su sector y las cifras muestran esta necesidad:

Los pagos electrónicos casi se triplicarán en 2030 hasta superar los 3 billones de operaciones en el mundo. Los ciberataques se incrementaron en 2021 un 50% respecto al año anterior y representan cada año una mayor proporción. El fraude de identidad afectó a 42 millones de personas en el 2021 lo que supuso unas pérdidas de 52.000 millones de dólares. Son muchos los negocios que no saben que si su empresa sufre contracargos por encima del 1 ó 2% les pueden retirar el permiso para procesar tarjetas con el inconveniente que esto supondría para el negocio.

Las herramientas que existen actualmente para prevención de fraude y protección tienen un elevado coste y normalmente están orientadas a apoyar a grandes organizaciones. Los pequeños bancos, los comercios online, las agregadoras y las procesadoras no cuentan con elevados presupuestos pero, para ellos, es una prioridad disponer de una herramienta que les permita protegerse de fraudes y mantener una buena reputación e imagen con clientes y proveedores.

Por este motivo se ha creado ISOPH Pyme, una tecnología económicamente asequible que permite a las pymes protegerse (incluso probarla gratuitamente durante un mes para que vean su utilidad). Con esta acción lo que se busca es concienciar de la importancia de la ciberseguridad y que mejor momento para hacerlo que durante el Mes Europeo de la Ciberseguridad ya que un incidente puede suponer el cierre definitivo de una empresa además de graves pérdidas de imagen y reputación.

¿Cómo proteger una pyme?

La tecnología ISOPH Pyme permite ver el estado de seguridad de la empresa de manera totalmente gratuita durante un mes para que pueda probar la tecnología y ver si realmente se adapta a sus necesidades sin tener que hacer ningún desembolso económico.

La tecnología de ISOPH Pyme detecta cualquier vulnerabilidad y semanalmente envía un informe de protección detallado al correo electrónico para dar la empresa la total tranquilidad y ofrecer la máxima ciberseguridad para que la pyme pueda proteger sus dispositivos, emails, navegar de forma segura y formar a su plantilla para convertirles en su mejor defensa frente a los ciberataques. Además, no es necesario tener conocimientos previos en materia de ciberseguridad y es fácil y flexible porque se adapta a la estructura de cada pyme.

Mes Europeo de la Ciberseguridad

El Mes Europeo de la Ciberseguridad, que ya cumple 10 años de celebración, es una iniciativa organizada por la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información (ENISA) que se realiza en toda la Unión Europea y cuyo objetivo es:

Concienciar sobre las amenazas a la ciberseguridad actuales. Promover la ciberseguridad. Facilitar información sobre cómo protegerse y sobre cuáles son las mejores prácticas para prevenir ciberataques.

Sobre BOTECH Labs

BOTECH Labs forma parte del grupo BOTECH Partners referente en el mundo de la ciberseguridad desde hace una década. Expertos en investigación, desarrollo y fabricación de software de ciberseguridad cuentan con un amplio equipo de expertos especialistas en ciberseguridad que desarrollan las soluciones más innovadoras y vanguardistas para la máxima protección de tus clientes.

