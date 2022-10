Grupo redbar abre su primer redbar Smart en Sitges

La compañía líder en restauración 24h apuesta por este nuevo formato como base para el desarrollo de su línea de franquicias Tras la inauguración de redbar Plaza España (San Leonardo 12) a principios del ejercicio, y ante la alta demanda de empresarios interesados en este modelo de negocio, redbar ha puesto en marcha su nuevo modelo franquiciable, con la apertura en Sitges, del primer establecimiento propio en formato Smart, que cuenta con toda la esencia de redbar.

Pensado para poblaciones con un mínimo de 25.000 habitantes, redbar ha diseñado este modelo, en formatos que optimizan la inversión para locales de entre 150 y 400m2, con amplias fachadas, preferentemente en calles de alto tránsito peatonal y/o de vehículos.

El diseño de redbar Smart está conceptualizado para que los clientes puedan disfrutar de la amplísima oferta gastronómica con más de 12 cocinas del mundo, tanto en sala, como en take away y con servicio a domicilio NON STOP 24h.

Como en todos los establecimientos de la cadena, redbar Smart también deviene con liderazgo allá donde se implanta, en punto de encuentro y espacio de referencia, donde poder reunirse, teletrabajar, leer, escuchar música o disfrutar de un evento emitido en sus múltiples TV. Las amplias y confortables salas, están equipadas con instalaciones que permiten la total conectividad y recarga de cualquier dispositivo en todas las mesas.

Con esta apertura, la marca suma 5 unidades operativas, siendo propiedad de la compañía, redbar Vilanova, redbar Sabadell y redbar Plaza España Madrid, así como la recién incorporada redbar Smart Sitges.

Felipe Alayeto, fundador y Presidente Ejecutivo de Grupo redbar, comentaba: "‘redbar Smart’, nos permitirá llegar a un mayor número de ubicaciones estratégicas, dado que está concebido para poblaciones desde 25.000 habitantes. Como hermano pequeño de redbar, el modelo Smart, es un punto de encuentro de dimensiones más reducidas, que mantiene todo el espíritu de servicio 24h, siendo el establecimiento de restauración que ofrece más posibilidades de elección gastronómica y amplitud horaria de servicio. Con esta nueva línea de negocio queremos, acercarnos aún más a todos nuestros clientes, para dar respuesta a sus diversas necesidades durante toto el día, atendiendo simultáneamente la demanda de empresarios interesados en franquicias de nuestra enseña. Para esta nueva apertura hemos elegido la localidad de Sitges, donde ya contábamos con la presencia de redbar. Con este nuevo modelo consolidaremos sin duda, el liderazgo de redbar".

El nuevo redbar Smart está ubicado en la céntrica calle San José 33-35 de Sitges, esquina con calle Espalter 16, cuya inauguración oficial tendrá lugar el próximo 6 de octubre. En sus 300 m2 ofrece capacidad para 120 comensales, creando 20 puestos de trabajo y ha supuesto una inversión total de la compañía de medio millón de euros.

https://www.redbar.es/