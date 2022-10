Le Room Service retirará 1.200 kilos de plástico del mar Mediterráneo en colaboración con Gravity Wave Emprendedores de Hoy

miércoles, 5 de octubre de 2022, 10:00 h (CET)

Le Room Service y Gravity Wave se unen para limpiar el plástico del Mediterráneo. La empresa de outsourcing de servicios de Food and Beverage (F&B) para hoteles, apartahoteles y alojamientos en colaboración con la start-up de economía circular aúnan fuerzas para eliminar más de una tonelada de plástico del mar.

Le Room Service se une al compromiso #plasticfreeoceans, siendo una de las compañías pioneras en el sector hospitality que limpia plásticos en el mar Mediterráneo. La compañía se centra en producir un packaging con materiales sostenibles y promueve desde diferentes iniciativas el reciclaje, con el objetivo de que estos residuos plásticos no sigan acabando en los mares y océanos.

Además, tiene previsto participar en los Gravity Wave Awards 2023 (los ‘Goya’ de la sostenibilidad del mar) en el que estarán presentes más de 80 empresas de distintos sectores.

Le Room Service. Un modelo de turismo gastronómico responsable Uno de los principales objetivos de Le Room Service es la eliminación del uso de cualquier material plástico en el desarrollo de su actividad empresarial. Durante el 2022, ha reducido al máximo su impacto a través de la optimización operativa y de compra.

Actualmente, debido a la casuística y exigencias de calidad alimentaria que impone su modelo de negocio, no existen alternativas viables para eliminar la totalidad de plástico que debe usar al realizar su actividad. Ante esto, todos los envases plásticos que emplea pertenecen a la categoría de PET (plástico reciclable). Convertirse en PLASTIC 100% FREE en 2030 es el mayor compromiso estratégico de Le Room Service para ser un agente catalizador de un modelo de turismo responsable. Esta iniciativa forma parte de un ambicioso plan de Responsabilidad Social Corporativa donde ha plasmado su compromiso con la sociedad y el medioambiente, buscando un modelo de gestión responsable y ético en la ejecución de las operaciones empresariales y las relaciones con sus partners.

¿En qué consiste esta colaboración con Gravity Wave? Los desafíos de la sostenibilidad empresarial no se pueden afrontar en solitario. Por ello, Le Room Service se ha unido a Gravity Wave para minimizar su huella de plástico retirando del mar más del 50% equivalente en plástico PET que genera su actividad y que no es viable reducir. Gravity Wave es una start-up social, de economía circular y concienciación medioambiental cuya misión principal es limpiar de plástico los mares y océanos.

Le Room Service se convierte en Plastics Fisher: eliminará 1.200 kilos de plástico del mar Mediterráneo. El proyecto también se une al compromiso #plasticfreeoceans, siendo una de las compañías pioneras en el sector hospitality que limpia plásticos en el mar Mediterráneo, colaborando con la recolección en su nombre de 100 kg mensuales de plásticos de un solo uso hasta alcanzar la cifra de 1,2 toneladas, lo que equivaldría a suprimir 6 mil botellas plásticas de 500 ml.

Con el certificado y sello de Plastic Free Ocean, Le Room Service participa en la limpieza de plástico del mar junto a Gravity Wave. Este gesto plantea el doble objetivo de reciclar, transformar y revalorizar todos los plásticos que se tiran al mar, dándoles una segunda vida.

La finalidad es fomentar un modelo de economía circular y responsable, con lo cual, también colabora con el medioambiente y el planeta, utilizando un packaging totalmente sostenible.

Le Room Service compartirá en su web el informe de los resultados del impacto mensual de recogida y el certificado personalizado con la cantidad de kilos de plástico recolectados por parte de la organización al finalizar la colaboración.

Sobre Le Room Service Le Room Service es una empresa especializada en el outsourcing de servicios de F&B, cuyo objetivo principal es mejorar la rentabilidad de hoteles, apartahoteles y apartamentos turísticos. La empresa nace con la orientación de generar impacto positivo en la sociedad y el medioambiente. La sostenibilidad es una de las prioridades estratégicas de Le Room Service, con el fin de ayudar a sus clientes en la transición hacia un futuro turístico sostenible, tanto por los servicios que ofrecen, como por las iniciativas que impulsan.



