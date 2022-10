Gestionar la lotería de empresas con MillonApp Emprendedores de Hoy

miércoles, 5 de octubre de 2022, 08:00 h (CET)

Este año se repartirán 2.520 millones de euros en premios. El Gordo, que es el premio mayor, otorga 4.000.000 € a la serie y 400.000 € al décimo. A su vez, el precio del décimo se mantiene en 20 €. Con la llegada de las fechas navideñas, que las empresas tengan su propio número es algo muy común y que llena de ilusión a los trabajadores.

Tradicionalmente, en las empresas, se juega un número de la Lotería de Navidad y cada empleado compra un décimo por la ilusión de que les toque El Gordo a todos. Hoy en día, a través de la aplicación MillonApp, gestionar la lotería de empresas es mucho más fácil.

Esta aplicación facilita la digitalización de la lotería, por una parte, poniendo a disposición de las tradicionales administraciones un software para vender y validar los décimos y boletos de lotería online. Y, por otra parte, permitiendo que los usuarios puedan comprar Lotería de Navidad, Euromillones, Primitiva y el resto de juegos a través de su teléfono móvil o tableta de forma segura y sencilla. Además, los premios se cobran a través de la app de manera instantánea, una vez finalizado el sorteo.

¿Qué ofrece el servicio de lotería de empresas de MillonApp? MillonApp pone a disposición de los usuarios un servicio totalmente gratuito para aquellas empresas y organizaciones que deseen gestionar su Lotería de Navidad de una manera más cómoda y sencilla.

El servicio de Lotería de Navidad para Empresas que ofrece MillonApp es gratuito y facilita, a la persona encargada de la empresa, las tareas de recopilar el dinero, comprar los décimos y custodiarlos hasta su posterior reparto.

En particular, esta plataforma se encarga de reservar en una de sus administraciones de lotería asociadas el número de Navidad y los décimos que va a jugar la empresa y de crearles dentro de la app una sección propia para el Sorteo de Navidad.

Cada empleado tendrá que introducir un código único para ver el número y podrá seleccionar la cantidad de décimos que desea comprar. Una vez realizado el pago, podrá ver los décimos digitalizados en la sección «Mis boletos» de la app y recibirá un resguardo de la compra en su correo electrónico.

Los interesados en contratar los servicios de la aplicación para gestionar la Lotería de Navidad en su empresa pueden contactar por correo electrónico o por teléfono con el equipo de MillonApp.

Los beneficios de jugar a la lotería online Una de las principales ventajas que ofrece MillonApp es poder jugar todos los empleados el mismo número y tener cada uno su décimo, independientemente de dónde se encuentren. Los trabajadores pueden estar teletrabajando o tener delegaciones en diferentes ciudades de España.

Cada empresa cuenta con su propio código de acceso, para que los empleados que lo deseen adquieran los décimos de la Lotería de Navidad del número que juega su empresa. Así, cada empleado compra su décimo de manera totalmente autónoma e independiente.

Al tener el décimo en formato digital, no existe riesgo de que se pierda o deteriore. Y, en cuanto finaliza el sorteo, la app avisade si el décimo ha sido premiado o no. Además, se ingresa el premio automáticamente en la app, sin tener que esperar al día siguiente para cobrarlo.

Lotería de empresas Para aquellas empresas interesadas en el servicio de Lotería de Navidad, pueden ponerse en contacto a través del correo electrónico empresas@millonapp.com y solicitar más información sin compromiso.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.