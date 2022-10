Brazaletes y chokers, la tendencia en los looks de 2023 Emprendedores de Hoy

miércoles, 5 de octubre de 2022, 08:00 h (CET)

Tanto los chockerscomo los brazaletes son complementos que se están utilizando tanto en los desfiles de alta costura como en las calles de las ciudades más importantes del mundo. Según distintos especialistas en moda, estos complementos han sido accesorios fundamentales de los looks más destacados del verano 2022 y se mantendrán como tendencia durante todo 2023.

En Trepillé Complementos es posible acceder a este tipo de piezas con diseños exclusivos, producto de un proceso de elaboración artesanal. Esta empresa especializada en accesorios y complementos de mujer destaca por elaborar sus artículos de bisutería uno a uno, de forma cuidada y con atención por cada detalle. Sus productos marcan una diferencia y permiten que las mujeres que los visten se sientan especiales y con un toque diferente.

Chockers en Trepillé Complementos Los chockers, también llamados gargantillas, se pusieron de moda en los años 90 gracias a la princesa Lady Di y a actrices como Natalie Portman y Uma Thurman. Más recientemente, en 2021, este accesorio volvió a ganar popularidad en el ámbito de la moda. Es por esto que, hoy en día, cada vez más mujeres se ven atraídas por estas piezas que ofrecen una gran variedad de diseños, estilos y acabados. De hecho, en el catálogo de Trepillé Complementos es posible encontrar distintos modelos artesanales y originales.

Como accesorio, los chockers resultan muy versátiles y, por su visibilidad, destacan en las publicaciones que los usuarios realizan en distintas redes sociales. En concreto, los de Trepillé Complementos resultan elegantes, clásicos y, a su vez, modernos. Además, el brillo de 18 quilates de sus acabados brindan un toque de glamour extra a cualquier outfit.

Por lo general, estos accesorios funcionan muy bien para enmarcar el rostro y resultan ideales tanto para llevar como básico en el día a día como para brillar en eventos especiales. Se ajustan a cualquier tipo de cuello, ahí radica parte del éxito y de la diferencia de sus chokers. Están hechos a mano para que se adapten a la perfección.

Los brazaletes también están de moda Otro complemento femenino que es tendencia actualmente, y lo será durante un tiempo más, es el brazalete. Se diferencian de las pulseras porque son más amplios y rígidos. Están inspirados en las vestimentas grecorromanas y dan un efecto de estilización en las mujeres que los visten.

Trepillé Complementos cuenta con una amplia variedad de estos accesorios. Algunos tienen formas rectangulares y están confeccionados con latón acabado con un baño de oro de 24 quilates. Otros cuentan con detalles en materiales de alta gama como, por ejemplo, perlas. Todos los modelos son flexibles y se ajustan al tamaño del brazo.

Tanto los chockers como los brazaletes elaborados por Trepillé Complementos son accesorios de alta gama que permiten destacar cualquier look y, además, integran las tendencias que las mujeres han elegido para 2023. Se pueden llevar en cualquier parte del brazo, de dos en dos, en las muñecas, en el antebrazo. Solo hay que apretar un poquito y se adaptarán sin problema.



