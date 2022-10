Los servicios que ofrece la aplicación para conocer gente Breaking Ice Emprendedores de Hoy

Una práctica cada vez más común entre las personas de esta era digital es conocer gente a través de aplicaciones de citas. No obstante, muchas de ellas no permiten a las personas establecer una conexión profunda y sin etiquetas, y acaban funcionando como un catálogo de citas.

De este modo surge Breaking Ice, una app lifestyle de citas que permite a los usuarios conocerse e interactuar de forma disruptiva, con diversas funcionalidades y elementos experienciales para conectar con gente y conocer mejor una ciudad, asistiendo a locales, eventos y distintas actividades.

Romper el hielo al conocer gente Con más de 10.000 usuarios registrados en su escaso tiempo de existencia, Breaking Ice es la app de dating para quienes deseen interactuar con otras personas de manera dinámica. En este sentido, esta aplicación ofrece la posibilidad conectar a través de juegos, chat y otras experiencias que permiten a los usuarios encontrar a la persona indicada. Asimismo, mediante su mapa no solo se puede ver la localización aproximada de las personas a conocer, sino que sirve como una guía para disfrutar solo, en pareja o con amigos en locales gastronómicos o eventos en la ciudad.

Del mismo modo, otros aspectos a destacar de esta app son los «Hielos», su propia moneda de uso interno que puede canjearse por diferentes servicios asociados y los «Destacados», cuya función es otorgar relevancia a un usuario para que obtenga un mayor número de interacciones. Además, es posible mencionar los «Me gusta» y el «SuperIce«, los cuales son útiles para manifestar simpatía por una persona determinada.

Por qué Breaking Ice es diferente a otras apps de citas Una de las premisas de los creadores de Breaking Ice es dejar de lado las etiquetas y permitir a los usuarios una experiencia de alto nivel, que permita una conexión más allá de lo meramente estético. Tanto es así que la aplicación ofrece funcionalidades como el test de afinidad que puede realizarse entre personas que se encuentren hablando a través del chat, y el test a ciegas, que consiste en contestar de forma intuitiva preguntas sobre los gustos del otro usuario.

Por otro lado, la app cuenta con un ranking de posicionamiento en el que es posible sumar puntos por medio de juegos, además de regalos diarios a los que se puede acceder girando la ruleta de premios.

Por tanto, Breaking Ice es más que una app de citas, ya que busca generar una experiencia de usuario única, con distintos elementos que marcan su identidad como una aplicación lifestyle.



