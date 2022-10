¿Qué hace especiales a los cursos para emprendedores digitales de la academia online AULADELEXITO?

Antiguamente, las personas trabajaban durante horas para llevar a cabo tareas rutinarias y actividades repetitivas, las cuales eran necesarias para atraer los clientes a diario.

Hoy en día, con el surgimiento de las nuevas herramientas tecnológicas y plataformas digitales es muy sencillo para los empresarios automatizar dichas actividades para centrarse en lo que es realmente importante: hacer crecer sus negocios. AULADELEXITO es una academia onlineque cuenta con cursos desarrollados especialmente para emprendedores digitales que desean aprender cómo iniciar una empresa en internet y automatizarla para maximizar resultados.

La manera de iniciar un emprendimiento en internet AULADELEXITO enseña a las personas cómo iniciar su negocio digital en internet y hacerlo crecer de una forma óptima, rápida y precisa. Esta enseñanza es impartida por Juan Carlos Martín, emprendedor, creador de esta compañía, escritor de libros exitosos y fundador de la Agencia Mente Digital. El pack de cursos creado por dicho emprendedor se llama La magia de internet, con el cual los profesionales y autónomos aprenderán a crear su propia página web, e-commerce y academia online. Esto lo logran mediante el uso de herramientas digitales potenciadas como WordPress. En la serie de cursos de este paquete premium también se encuentran clases destinadas a la planificación, desarrollo y ejecución de estrategias de marketing online para dar mayor reputación a una marca digital e incrementar ganancias. Entre estas estrategias se pueden mencionar el email marketing, social media (YouTube, Facebook, TikTok, etc.) y vídeos publicitarios. A su vez, Juan Carlos instruye a sus estudiantes en la realización de diferentes estrategias de ventas que han demostrado dar resultados sólidos en internet.

Elementos claves del curso para emprendedores digitales de AULADELEXITO Un factor clave del pack de AULADELXITO es que esta academia online ha creado cursos para principiantes y emprendedores digitales que no han iniciado su primer negocio online. Las personas no necesitan conocimientos de programación, ventas o marketing digital, ya que Juan Carlos Martin enseña todo esto de una forma sencilla y dinámica. Además, dentro de esta serie de cursos no solo existen conocimientos técnicos, sino también una clase destinada a potenciar la productividad y establecer prioridades. Esto marca una gran diferencia entre las formaciones tradicionales para emprendedores y los nuevos paquetes educativos creados por AULADELEXITO. Otro elemento clave de este pack es la gran variedad de modalidades de pagos disponibles para que todos puedan tener acceso a estos conocimientos cruciales, incluyendo una prueba de 5 días. Como punto extra, el pago del paquete La magia de internet permite a los estudiantes recibir asesorías y acompañamientos personalizados por parte del profesor.

Los cursos online de AULADELEXITO destacan por tener un soporte personalizado y por incluir cada viernes talleres de mentoría grupales para potenciar el aprendizaje y despejar dudas. Con estos cursos las personas podrán iniciar su propia tienda virtual, vender sus conocimientos, iniciar emprendimientos innovadores y entender cómo promocionar y vender contenidos creativos en las redes sociales, entre otros aspectos fundamentales.